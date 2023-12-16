Kırklareli'nde dehşet! Yanık kokusu alan arkadaşı fark etti, cesedi bulundu

16 Aralık 2023 22:22 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 22:28

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi bir kişi evinde yanmış halde bulundu. Feci olay Yıldırım Mahallesi'nde yaşandı. Tek başına yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki Ramadan Temel’den haber alamayan arkadaşı evine gitti.

YANIK KOKUSU ÜZERİNE FARK EDİLDİ

Evden yanık kokusu geldiğini fark eden arkadaşı durumu hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Temel’in yanarak can verdiğini tespit etti.

YATAĞININ YANIDA ELEKTRİKLİ BATTANİYE BULUNDU

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Temel’in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Öte yandan Temel’in yatağında elektrikli battaniye olduğu tespit edildi.