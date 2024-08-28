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Türk takımlarının olmadığı Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türk takımlarının olmadığı Şampiyonlar Ligi&#039;nde kura zamanı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi yarın yapılacak. Türk takımlarının yer almayacağı "Devler Ligi"nin kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek

Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta karşılaşacak. Play-off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak.

Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

Toplamda 36 takımın yer alacağı lig aşamasına kalması netleşen 32 ekip şöyle:

Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan (İtalya), Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stutgart (Almanya), Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid (İspanya), Brest, Monaco, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Sporting Lizbon (Portekiz), Feyenoord, PSV (Hollanda), Salzburg, Sturm Graz (Avusturya), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Shakhtar (Ukrayna), Sparta Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre)

Devler Ligi'nde bugün oynanacak maçlar sonucunda 4 takım daha lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Ligde bu akşam yapılacak eleme maçlarının programı şöyle:

19.45 Karabağ (Azerbaycan)-GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Midtjylland (Danimarka) (1-1)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

22.00 Slavia Prag (Çekya)-Lille (Fransa) (0-2)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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