Türkiye Avrupa Şampiyonası grubundan nasıl çıkar?

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilmesi "gruptan nasıl çıkar?" sorusunu sordurttu. İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkması için gereken senaryolar.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası F Grubu'nun 2. maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Milyonlar "Türkiye gruptan nasıl çıkar?" sorusunun cevabını arıyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI F GRUBU

1-) Portekiz: 6 puan / +4 averaj

2-) Türkiye: 3 puan / -1 averaj

3-) Çekya: 1 puan / -1 averaj

4-) Gürcistan: 1 puan / -2 averaj

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında Portekiz ile Gürcistan kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMASI İÇİN BERABERLİK YETİYOR

A Milli Futbol Takımı, Çekya karşısında galip gelmesi halinde puanını 6'ya yükseltecek. Öte yandan Portekiz'in Gürcistan'a mağlup olması durumunda eşitlik olacak. Bu sonuçta ikili averajda lider olan Portekiz zirvede yer alacak, A Milli Futbol Takımı ise grup ikincisi olacak.

A Milli Futbol Takımı, Çekya maçından 1 puanla ayrılması halinde puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın Portekiz'i mağlup etmesi durumunda A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan eşit puanlarda olacak. Ancak ikili averajda üstün olduğumuz için A Milli Futbol Takımı, gruptan ikinci olarak çıkacak.

TÜRKİYE ÇEKYA'YA YENİLİRSE HESAPLAR KARIŞACAK

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması durumunda dengeler bozulacak. Çekya bu durumda puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın da kazanması halinde Gürcistan ile Çekya'nın genel averajlarına bakılacak.

Çekya ve Gürcistan'ın son maçları kazanması durumunda A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu sonuncu bitirecek ve organizasyona veda edecek.

TÜRKİYE 3. OLURSA NE OLUR?

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması ve Gürcistan'ın da Portekiz maçında puan kaybetmesi durumunda en iyi 3'üncülük hesapları başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, diğer grup 3'üncülerinin durumuna göre Almanya'daki organizasyonda yolculuğunu sürdürecek.