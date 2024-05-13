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Türkiye'de beğenilmedi, İtalya'da göz doldurdu! Igor Tudor fırtınası sürüyor

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Türkiye&#039;de beğenilmedi, İtalya&#039;da göz doldurdu! Igor Tudor fırtınası sürüyor

Spor Haberleri

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor, İtalya'da gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Lazio Teknik Direktörü Igor Tudor, kısa sürede gösterdiği performansla sınıfı geçti.

Mart ayında göreve gelen Hırvat hoca, bu süreçte şampiyon olan Inter ile beraber en çok puan toplayan takım oldu.

Toplam 7 maça çıkan Tudor, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve yenilgi alarak 16 puan topladı.

Türkiye beğenilmedi, İtalya'da göz doldurdu! Igor Tudor fırtınası sürüyor - 1. Resim

Tudor'un takımı, başkent derbisinde Roma'ya 1-0 yenilirken, Monza ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Hırvat çalıştırıcı,

Juventus, Genoa, Empoli, Salernitana, Hellas Verona'yı mağlup eden Lazio, Roma'ya 1-0 yenilip, Monza ile 2-2 berabere kaldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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