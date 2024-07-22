Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu belli oldu
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Mehmet Büyükekşi'ye 5 oy fark atarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun icra kurulu belli oldu.
İbrahim Hacıosmanoğlu 134 oy alarak 129 oy alan Mehmet Büyükekşi'yi geride bıraktı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu.
Çalışmalara hız kesemden başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF İcra Kurulu da belirlendi.
İcra Kurulu'nda şu isimler yer aldı:
İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
Mecnun Otyakmaz
Prof Dr. Zehra Neşe Kavak
Lale Cander
Av. Fuat Göktaş
Ceyhun Kazancı
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminde şu isimler yer alıyor: Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan
Yedek Listesi: Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan