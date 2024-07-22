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Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu belli oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu, Tff, Futbol Federasyonu, Haber

Spor Haberleri

Mehmet Büyükekşi'ye 5 oy fark atarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun icra kurulu belli oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu 134 oy alarak 129 oy alan Mehmet Büyükekşi'yi geride bıraktı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu.

Çalışmalara hız kesemden başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF İcra Kurulu da belirlendi.

İcra Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

Mecnun Otyakmaz

Prof Dr. Zehra Neşe Kavak

Lale Cander

Av. Fuat Göktaş

Ceyhun Kazancı

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminde şu isimler yer alıyor: Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan

Yedek Listesi: Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan

Düzenleyen:  - Spor
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