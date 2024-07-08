Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek TFF ve seçimleri yorumladı: Büyükekşi kazanır

Avrupa Şampiyonası'nı ''Gelecek bizim' ümidiyle gururla tamamladık şimdi ufukta bir seçim var. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu seçilecek.

Kulislerde en çok konuşulan isim; TFF eski başkanı ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı. Diyorlar ki; ''Servet Bey banko kazanır.''

Kimler mi? TFF, eski başkan ve yöneticilerl ile kulüp başkanları.

Oysa biliyorum ki; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 7 ayrı kulübün başkan ve yöneticileri ne Servet Beye ne de Mehmet Büyükekşi başkana sıcak bakıyor.

''Her manada güven duyabileceğimiz yeni bir isim ve yeni bir yönetim olsun.'' istiyorlar.

KOÇ İKNA OLDU MU?

Ancak Acun Ilıcalı ve Servet Beye yakın bazı Fenerbahçeliler, Yardımcı'nın adaylığına olumlu bakması için Ali Bey'i ikna ettikleri söyleniyor.

Tam aksi yönde haberler de geliyor, ''Servet Yardımcı adaylıktan çekiliyor'' diye ama kanımca bu iddia kara propaganda ve hiç inandırıcı değil.

Çünkü Servet Bey yönetimini çoktan oluşturmuş.

Mesela, duyumuma göre... Bilgi, tecrübe ve olgunluığu ile Büyükekşi'nin sağ kolu durumundaki Mustafa Eröğüt, Tahir Kıran, Davut Dişli,

Süleyman Hurma, Servet Beyin listesindeymiş. Daha başka isimler de var ama şimdi yazmak için erken. Zira kulislerde listedeki isimlerin üstünde çok oynanıyor. Hatta, Ankara'nın Servet Beye, 6 isim önerdiği de kulislerde dolaşıyor.

BÜYÜKEKŞİ ADAY VE GÜÇLÜ

Diğer tarafta şu anki TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı merak konusu. Ancak şimdiden yazayım Büyükekşi kesinlikle aday olur ve kazanır da.

Gerçi; büyük kulüpler, Büyükekşi'nin karşısındalar ama Anadolu'da büyük destekçisi var.

Hatta; sahadan gelen eski ve yeni kulüp başkanlarının da içinde olduğu futbolun sorunlarını iyi bilen ve doğrudan çözümüne odaklanabilecek uygulayıcılardan oluşan çok güçlü bir liste yaptığı ve seçime yeni - özgün projelerle gireceğini duyuyorum.

ERZİK'İN DE DESTEĞİNİ ALDI

Peki Büyükekşi şu an ne yapıyor? Türk futbolunun uluslararsı kurumsal hafızası olarak bilinen UEFA 1. Asbaşkanlığı ve FIFA İcra komitesi üyeliği ile uzun bir süre TFF Başkanlığı görevinde bulunan Şenes Erzik'in de desteğini alan Büyükekşi'nin şimdilik 2024 Avrupa Şampiyonası'nın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalıştığı söyleniyor.

''Kolay değil, onca baskı, yıldırma ve UEFA'nın ayak oyunlarıyla baş edebilmek. Bir kaç günlüğüne de olsa dinlenmeyi hak etti Mehmet Başkan'' diyorlar.

LİSTEDEKİ İKİ BAŞKAN KİM?

Büyükekşi'nin listesinde yeni isimler olacakmış. Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Adanademirspor Başkanı Murat Sancak ve Servet Bey'in listesinde olduğu iddia edilen Mustafa Eröüğüt'ün Büyükekşi ile yola devam edeceği ifade ediliyor.

ALTINTOP'LA DEVAM

Millî Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, mevcut yönetimden projeler geliştiren İbrahim Burkay, Yusuf Günay'ın yanı sıra Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Agah Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu'dan en az üçünün istikrar adına listede olacağı ifade ediliyor.

VARDAR NİÇİN KARŞI?

Ancak Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın ise Büyükekşi'ye sıcak bakmadığı ve bu yönetimin değişmesi gerektiğine inandığı söyleniyor. Buna gerekçe olarak da Vardar'ın geçen şubat ayında Asbaşkan Onur Göçmez ile birlikte Büyükekşi ile Riva'da yaptıkları 1,5 saatlik görüşme gösteriliyor. Mete Vardar'ın yakın çevresine, ''Biz Riva'ya Türk futbolunun sorunları ve çözümünü konuşmaya gittik ama belli konularda güven eksikliği yaşadık'' dediği ve bugüne kadar hiç bir sorunun çözülmediği söyleniyor.

BÜYÜKEKŞİ SON ANDA

ilginçtir sanki söz birliği etmişçesine Yardımcı'yı destekler mevcut başkan Mehmet Büyükekşi için ''Aday olmaz. Haluk Ulusoy aday olur da Büyükekşi olmaz'' ifadesini kullanıyorlar, ki bu da bana inandırıcı gelmiyor.