Türkiye-İzlanda maçını Arnavut hakem yönetecek

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. 9 Eylül akşamı oynanacak mücadeleyi Arnavutluk hakem Enea Jorgji yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek.

Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.