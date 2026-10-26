Türkiye Kupası'nda 3'üncü eleme turu hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 27 Ekim, 28 Ekim ve 29 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
27 Ekim Salı
13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor: Ömer Nazıf Baytar
13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK: Melih Aldemir
13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: Ahmet Resuloğlu
13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol: Burak Filik
15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü: Batuhan Bayar
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38: Talha Öztürk
15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor: Serkan Gürbüz
15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor: Mustafa Ünver
15.30 Boluspor-Karşıyaka: Burak Akdağ
18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Doğukan Yıldırım
19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor: Hakan Aktaş
20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor: Berkay Erdemir
28 Ekim Çarşamba
13.00 Kars 36 Spor-Antalyaspor: Tayfun Sarı
13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey: Murat Durgutluoğlu
13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor: İbrahim Elmas
13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları: Ramazan Doğanay
13.30 Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: Samet Yağcı
13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yasin Kalcıoğlu
13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Berkay Yavuz
13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor: Yunus Aytekin Atabek
13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor: Berat Buğra Çelik
13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: Fuat Filiz
13.30 Menemen FK-Karacabey Belediyespor: Levent Gümüşdere
15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor: Erdem Demirtaş
15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: Fırat Kaçmaz
15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor: Oğuzhan Demir
15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor: Erdem Temel
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor: Levent Balcı
15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor: Mustafa Hakan Belder
15.0 Fethiyespor-Eyüpspor: Birkan Altındaş
18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor: Abdulbaki Ayyıldız
20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: Ramazan Haymana
29 Ekim Perşembe
13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor: İlker Yasin Avcı
15.30 Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: Oğuzhan Gökçen
18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar