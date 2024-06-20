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Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu!

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Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu!

Spor Haberleri

Türkiye, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Portekiz maçını, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Portekiz maçını, Alman hakem  yönetecek.

Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu! - 1. Resim

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I 3 GOLLE DEVİRDİ

Almanya düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın dikkat çeken ekiplerinden biri olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi.

Türkiye'nin Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gollerle uzandığı 3 puan gözleri Portekiz maçına çevirdi.

Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu! - 2. Resim

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye, gruptaki ikinci maçında cumartesi akşamı saat 19.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 

Türkiye-Portekiz maçını, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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