Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu!
Düzenleyen: Ahmet Öksüz- Güncelleme:
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Türkiye, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Portekiz maçını, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Portekiz maçını, Alman hakem yönetecek.
TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I 3 GOLLE DEVİRDİ
Almanya düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın dikkat çeken ekiplerinden biri olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi.
Türkiye'nin Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gollerle uzandığı 3 puan gözleri Portekiz maçına çevirdi.
TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
Türkiye, gruptaki ikinci maçında cumartesi akşamı saat 19.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Portekiz maçını, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor