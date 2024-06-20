Hayallerimiz çok büyük! Ay yıldızlı takım Türkiye'ye çifte bayram yaşattı...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi “2008 ruhuyla başladık. Bu çocuklar bize güzel hayaller kurduruyor” derken Montella “Portekiz’i yenip tarihe geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ERCAN YILDIZ / DÜSSELDORF - Avrupa Şampiyonası’na Gürcistan galibiyetiyle harika bir başlangıç yapan A Millî Takım, Türkiye’ye âdeta çifte bayram yaşattı. Oynadığı futbolun yanı sıra aldığı flaş galibiyetle de konuşulan ay yıldızlı takım “Gruptan çıkar mıyız?” endişelerini “Yarı finali görür müyüz?” umutlarına devşirdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi “Bize harika bir gece yaşatan oyuncularımızı ve teknik heyetimizi, Dortmund Stadı’nı kırmızıya boyayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz” derken “20008 ruhuyla başladık. Bu çocuklar bize güzel hayaller kurduruyor” ifadelerini kullandı.

OYUNCULARA 'TARİH YAZACAKSINIZ' DEDİM

Futbolcularla maçtan önce yaptığı konuşmayı dile getiren Büyükekşi “Onlara maçtan önce tarih yazacaksınız, çocuklarınıza anlatacak bir hikâyeniz olsun dedim. Hep 2002, 2008 konuşuluyor siz 2024’ü konuşturun dedik. Sağ olsunlar onlar da gereğini yaptı. Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez, birinci olarak çıkmak istiyoruz. Artık çeyrek finali bile düşünüyoruz ama hoca adım adım gitmek istiyor. Hedef büyük ama küçük küçük adımlarla gitmek gerekir. Portekiz’e karşı da aynı coşkuyla oynayıp kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

DÖVDÜĞÜMÜZ HAKEM TURNUVADA!

“Şu an çocukların sevgilisi Arda. Rol model. Takımda da çok seviliyor” sözlerini kullanan Başkan sözü TFF’ye getirerek, “Seçim haziranda olsun dendi. Kardeşim millî takım var. Montella’yı ben getirmişim. Bir sorumluluk var” derken, “Belki yeni gelenle anlaşılamayacak. Yabancı kuralı belirlendi. Yayın anlaşması yapıldı yetişemeyecek olan ne? Tek dertleri hakem. Dövdüğümüz hakem (Halil Umut Meler) ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiç bir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor” vurgusu yaptı.

NE GOL AMA!

Marca: Türk elması Arda Güler.

BBC: Türk Messi sahnede.

Bild: Harika çocuğun harikulade golü.

L’Équipe: Ne gol ama!

AS: Sihirbaz Arda Güler.

Daily Mail: Çılgın bir an.

Telegraph: Arda mühürledi.

Mundo Deportivo: Aman Allah’ım!

SIRADA PORTEKİZ VAR

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella hayatının en güzel doğum günü hediyesini aldığını söylerken “52 yıllık hayatımda çok fazla özel anlara eşlik ettim. Ancak oyuncularımın bana hayatımda verebilecekleri en iyi hediye bu galibiyetti” dedi. Gürcistan galibiyetini fazla abartmamaları gerektiğini anlatan İtalyan teknik adam “İlk defa bir büyük turnuvaya galibiyetle başladık. Şimdi hedefimiz resmî maçlarda hiç yenemediğimiz Portekiz’e karşı da bir ilk yaşamak. Hedefimizde bir değişme yok. Adım adım ilerleyeceğiz. Bizim için en önemli maç, önümüzdeki maç olacak” dedi.

MEHTER DİNLİYORUM

Millî takımın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, dün kampta Gürcistan galibiyetini değerlendirdi. “Kimseden çekincemiz yok” diyen millî oyuncu “İkinci golümüz ofsayt olmasa maç başka yere gidecekti. Maçlardan önce mehter marşı dinliyorum. Motive ediyor beni. Savaşa gidiyormuş gibi hissediyorum. Ronaldo’ya karşı oynamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.