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Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolculardan! 45 yaşındaki isimden alkışlanacak hareket

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe formasını giyen Daniel Güiza, İspanya'da çıktığı karşılaşmada yaptığı hareketle takdir topladı. Savunma arkasında topla bomboş halde buluşan Güiza, kalecinin sakatlandığını görünce golü atmayarak oyunu durdurdu. İspanyol forvetin bu davranışı sosyal medyada da gündem oldu.

2008 yılında Mallorca'dan 14 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Güiza, 45 yaşında kariyerini İspanya'da sürdürüyor.

İspanyol futbolcu, son olarak sergilediği fair play örneğiyle alkış topladı.

Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolculardan! 45 yaşındaki isimden alkışlanacak hareket - 1. Resim

ALKIŞLANACAK HAREKET

Savunma arkasına yaptığı koşuda topla buluşan Güiza, gole giderken kalecinin sakatlık yaşadığını gördü. Tecrübeli futbolcu boş kaleye topu göndermedi ve oyunun durdurarak kalecinin yanına gitti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük ilgi görürken, Güiza futbolseverlerden alkış topladı.

Kariyerinde 482 maça çıkan Güiza, 157 gol 35 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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