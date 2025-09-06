Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türklerin zafer haftası! Son iki günde tarih yazdık

Türklerin zafer haftası! Son iki günde tarih yazdık

Türklerin zafer haftası! Son iki günde tarih yazdık
“Bizim Çocuklar” Gürcistan’ı deplasmanda yenerek Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başladı. “12 Dev Adam”, Sırbistan’ı devirip EuroBasket’te gruptan lider çıktı, “Filenin Sultanları” da Dünya Şampiyonası’nda ABD’yi yenip yarı finale adını yazdırdı...

Türkiye, dünyanın en çok izlenen takım sporları futbol, basketbol ve voleybolda haftaya damgasını vurdu. Ay yıldızlı takımlarımız iki gün içinde aldığı zaferlerle dünyada yankı uyandırdı. Futbolda 24 yıllık Dünya Kupası hasretini dindirmek isteyen “Bizim Çocuklar” eleme maçlarına deplasmanda Gürcistan galibiyetiyle başladı. Tiflis’teki maça fırtına gibi başlayan ay yıldızlılar rakibini Mert ve Kerem’in (2) golleriyle 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda ilk adımını attı. Vincenzo Montella yönetimindeki ay yıldızlılar, yarın grubun en kritik karşılaşmasında güçlü İspanya’yı Konya’da ağırlayacak.

DEVİRE DEVİRE FİNALE

Ergin Ataman ile yeniden şahlanan 12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Letonya’nın başkenti Riga’da kayıpsız yoluna devam ederken, güçlü rakibi Sırbistan’ı 95-90’lık skorla devirerek beşte beş yaptı ve gruptan lider çıktı. NBA’deki yıldızımız Alperen Şengün önderliğindeki devlerin hedefi Avrupa şampiyonluğu.

Türk halkını başarılara alıştıran Daniele Santarelli’nin çalıştırdığı Filenin Sultanları da Tayland’da devam eden Dünya Voleybol Şampiyonası’nda set bile vermeden yükseldiği çeyrek finalde ABD’yi 3-1 yenerek tarihinde ilk defa adını yarı finale yazdırmayı başardı. 

SON 16 TURU MAÇI BUGÜN

EuroBasket 2025’te önüne geleni deviren millî takımımız son 16 turunda bugün Letonya’nın başkenti Riga’da tarihinde ilk defa gruptan çıkmayı başaran İsveç ile karşılaşacak. 12.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor’dan ekranlara gelecek. Ay yıldızlılar bu turu geçmesi hâlinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

FİNALE BİR ADIM KALDI

Filenin Sultanları, Tayland’da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde bugün 11.30’da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maç TRT 1’den yayınlanacak. Japonya’yı Türk başantrenör Ferhat Akbaş çalıştırıyor. Akbaş, Japonya’yı 
15 yıl aradan sonra yarı finale çıkarıp tarih yazdı. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İtalya ile Brezilya  oynayacak.

ZAFER ŞEHRİ KONYA

A Millî Takım, son Avrupa Şampiyonu İspanya’yı Konya’da ağırlayacak. Konya’da Hollanda’yı 3-0, İzlanda’yı 1-0, Fransa’yı 2-0, Letonya’yı 4-0 yenen ay yıldızlılar burada oynadığı sekiz karşılaşmadan sadece ikisini kaybetti. A Millî Takım, grubun favorisi İspanya’yı yenerek Konya’daki zaferlere bir yenisini daha eklemek istiyor. 

 

Montella'ya 'dünya' ayarı! İşte yıllık ücretine yapılan zam
