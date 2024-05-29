UEFA Konferans Ligi'nde final vakti! İlk 11'ler belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Atina'da oynanacak final maçında Olympiakos ve Fiorentina karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi final mücadelesinde Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Podence, Chiquinho, Fortounis, El Kaabi.
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi