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UEFA Konferans Ligi'nde final vakti! İlk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi&#039;nde final vakti! İlk 11&#039;ler belli oldu
Uefa Konferans Ligi, İlk 11, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Atina'da oynanacak final maçında Olympiakos ve Fiorentina karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi final mücadelesinde Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Podence, Chiquinho, Fortounis, El Kaabi.

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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