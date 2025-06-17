UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!

Dev arenada heyecan başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu kura çekimi yapıldı. 28 takımın mücadele edeceği ilk turda dikkat çeken eşleşmeler oluştu.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu resmen start aldı. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşen kura çekimiyle birlikte 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

Turnuvada ilk maçlar 8-9 Temmuz, rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

28 takımın katıldığı kurada eşleşmeler şu şu şekilde oluştu: