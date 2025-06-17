UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dev arenada heyecan başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu kura çekimi yapıldı. 28 takımın mücadele edeceği ilk turda dikkat çeken eşleşmeler oluştu.
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu resmen start aldı. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşen kura çekimiyle birlikte 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu
Turnuvada ilk maçlar 8-9 Temmuz, rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
28 takımın katıldığı kurada eşleşmeler şu şu şekilde oluştu:
- FK Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans FC (Malta)
- KuPS Kuopio (Finlandiya) - FC Milsami Orhei (Moldova)
- The New Saints FC (Galler) - KF Shkendija (Kuzey Makedonya)
- Iberia 1999 (Gürcistan) - Malmö (İsveç)
- Levadia (Estonya) - RFS (Letonya)
- Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)
- Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
- KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
- Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)
- FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)
- Virtus AC 1964 (San Marino) - HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
- NK Olimpija (Slovenya) - Kairat Almaty (Kazakistan)
- Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ)
- Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo-Minsk (Belarus)
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Yasin Görkem Erduran