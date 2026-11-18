UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup aşaması sona erdi. Son karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen 8 ülke kesinleşirken, Norveç'in Danimarka karşısındaki geri dönüşü geceye damga vurdu. A Millî Futbol Takımımız ise grubunu son sırada tamamlayarak B Ligi'ne düştü. Çeyrek final eşleşmeleri 20 Kasım'da yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup aşaması, 17 Kasım Salı günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Avrupa'nın önde gelen millî takımlarının mücadele ettiği A Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 ülke belli oldu.

Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar adlarını son 8'e yazdırırken, turnuvanın son çeyrek final bileti Norveç'in oldu.

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

UEFA'nın açıkladığı sonuçlara göre çeyrek finale yükselen 8 takım şöyle:

A1 Grubu: Fransa, Belçika

A2 Grubu: Almanya, Hollanda

A3 Grubu: İngiltere, İspanya

A4 Grubu: Portekiz, Norveç

Fransa, Almanya, İngiltere ve Portekiz gruplarını lider tamamlayarak kura çekiminde seri başı olma hakkı kazandı.

UEFA Uluslar Liginde çeyrek finalistler belli oldu! İşte son 8 takım

HAALAND'DAN TARİHÎ GERİ DÖNÜŞ! NORVEÇ ÇEYREK FİNALDE

Son çeyrek final bileti, Danimarka ile Norveç arasında oynanan karşılaşmanın ardından sahibini buldu.

Danimarka, Rasmus Hojlund ve Pierre-Emile Hojbjerg'in golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti. Ancak Norveç, Erling Haaland'ın golüyle farkı bire indirdi.

83. dakikada Martin Odegaard'ın golüyle eşitliği yakalayan Norveç, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Haaland'ın penaltı golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla 9 puana ulaşan Norveç, aynı puandaki Danimarka'nın önünde grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

A MİLLÎ TAKIM B LİGİ'NE DÜŞTÜ

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile mücadele etti.

Ay-yıldızlı ekip, altı karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak grubunu puansız tamamladı.

Fransa'nın 13 puanla lider olduğu grupta Belçika 12 puanla ikinci, İtalya ise 10 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Son sırada kalan Türkiye, A Ligi'nden doğrudan B Ligi'ne düştü.

UEFA Uluslar Liginde çeyrek finalistler belli oldu! İşte son 8 takım

ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final kura çekimi, 20 Kasım 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belirlenecek.

Çift maç eleme sistemine göre oynanacak çeyrek final karşılaşmaları, 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Rakiplerini eleyen dört ülke, Haziran 2027'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi finallerine katılmaya hak kazanacak.

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