Uğurcan Çakır'ın yerine 50 milyon euroluk kaleci: Teklif yapıldı

Uğur Çakır'ı 33+3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a satan Trabzonspor, kaleci arayışlarına hız verdi.

Bordo mavililerin gündemine dünyaca ünlü bir ismin geldiği ileri sürüldü. Birçok isimle görüşen bordo mavililerin Manchester United file bekçisi Andre Onana'ya da teklif yaptığı aktarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, 2023'te Manchester United'ın bonservisine 50.2 milyon euro ödediği Andre Onana ile ilgileniyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Bordo-mavililerin, Senne Lammens transferi sonrası İngiliz ekibinde formasını kaybeden Onana için kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

FORMASINI ALTAY'A KAPTIRDI

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Onana, sezon başında sakatlık yaşamış iyileştiğinde ise Altay Bayındır'ın yedeği durumuna düşmüştü.

ORTEGA'YA TEKLİF

Öte yandan Trabzonspor'un Donnarumma ve Trafford transferleri sonrası Manchester City'nin yollarını ayıracağı Stefan Ortega'ya da kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.