Uğurcan yolcu mu? Monaco, Trabzonspor’a 9 milyonluk teklifi yenileyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 03:30 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 03:31 - Güncelleme:

Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır’ın geleceği merak konusu. Geçtiğimiz hafta Uğurcan Çakır için Trabzonspor’a 9 milyon avroluk teklif yapan Monaco’nun bu talebi, bordo mavililer tarafından yetersiz bulunarak reddedilmişti.

Karadeniz ekibi “15 milyon avrodan aşağı bir fiyata kaptanımızı bırakmayız” diyerek masadan kalkmıştı. Fransız basını, Monaco’nun teklifini yenileyerek yeniden bordo mavililerle irtibata geçeceğini yazdı. TEKLİF REVİZE EDİLECEK Revize edilecek teklifin hafta içerisinde Trabzonspor’a gelmesi bekleniyor. Trabzonspor’da Uğurcan’a BAE, Hollanda’nın yanı sıra çok sayıda ülkeden ilgilerin bulunduğu biliniyor. Galatasaray’ın üç oyuncuya karşılık yaptığı teklif başkan Ertuğrul Doğan tarafından “Yurt dışından ciddi bir teklif gelirse düşünürüz ancak, Türkiye’de başka bir kulübe satmayız” diyerek geri çevrilmişti. Uğurcan Çakır’ın Monaco’ya sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe