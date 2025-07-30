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Ünlü olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier ölü bulundu!

Kaynak: Dış Haberler
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Ünlü olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier ölü bulundu!
Spor Haberleri  / Dış Haberler

İki kez olimpiyat şampiyonu olan Alman biatlet Laura Dahlmeier, Pakistan’da dağcılık yaparken hayatını kaybetti. İlk açıklamalar “taş düşmesi” derken, bazı kaynaklar olayın arkasında kasıtlı bir saldırı olabileceğini iddia etti.

İki kez olimpiyat şampiyonu olan Alman biatlet Laura Dahlmeier, Pakistan’ın dağlık bölgesinde hayatını kaybetti. Alman ve Pakistan basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki sporcu, tırmanış yaptığı sırada taş düşmesi sonucu ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAŞ DÜŞMESİ Mİ, CİNAYET Mİ? ÇELİŞKİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Yerel medya kaynakları, olayın ilk etapta doğal bir dağ kazası olarak değerlendirildiğini bildirdi. Ancak kısa süre sonra, bazı kaynaklarda sporcunun ölümünün arkasında başka nedenler olabileceğine dair çelişkili iddialar yer aldı.
 
Pakistan'ın Belucistan bölgesinde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşları, Laura Dahlmeier’in bölgede özel bir rehber eşliğinde yürüyüş yaptığı sırada hedef alındığını, olayın bir "kabile kararı" sonrasında gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü. Bu iddialar şu an için resmî makamlarca doğrulanmadı.

ALMANYA VE PAKİSTAN'DAN HENÜZ RESM&İCİRC; AÇIKLAMA YOK

Alman Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunmadı. Alman yetkililer, yerel otoritelerle temasa geçildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

LAURA DAHLMEİER KİMDİR?

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.2017 Dünya Şampiyonası’nda 5 altın madalya alarak tarihe geçti.
 
2019’da aktif spor hayatını bırakmış, dağcılık ve çevre aktivizmine yönelmişti.
Kaynak: Dış Haberler

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