Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta en büyük hedefini açıkladı: Bu çok hoşuma gider

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında yarın sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kaptan Orkun Kökçü'nün eksikliğini kalite açısından hissettiklerini söyledi. İtalyan hoca, "En büyük hedefimiz ise gerçek bir Beşiktaş kimliği oluşturmak" dedi.

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Beşiktaş'ta teknik patron Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi ile soruları cevapladı.

"SON DAKİKAYA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

Trabzonspor maçından 48 saat sonra bir 11 oluşturmanın zor olduğunu düşündüğünü belirten İtalyan teknik adam, "Maça 24 saatten fazla var. Son dakikaya kadar beklememiz gerekiyor. Çünkü burada hissiyatlar, kondisyon ve enerji önemli. Arada üç gün olunca hızlı bir karar vermek çok da kolay değil. Değerlendirmemiz gereken çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Hoffenheim maçından sonra söylemiştim. Oh gerçekten çok profesyonel, Beşiktaş'ın oyuncusu, Beşiktaşlı bir oyuncu. Harika bir performans gösterdi. Zaten Hoffenheim'a karşı 2 gol attı. Trabzon'da ise Vlahovic oynadı. Yolculuk yapmamıştı, yorgun değildi. Trabzonspor'dan sonra oyuncularımız tabii ki yoruldu. Bu yorgunlukları da göz önünde bulundurarak son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre bir 11 yapacağım. Oh da yarın oynayabilir. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya (4-1) ve Hoffenheim'ı (3-2) yendi.

"POKU BAŞROL OYUNCULARINDAN OLACAK"

Kanat oyuncusu Ernest Poku'nun takımın önemli isimlerinden olduğunun altını çizen 48 yaşındaki teknik direktör, "Sezon başlayalı çok da süre olmadı. O yüzden de çok zaman ve süre alamadı. Bu, zaman ve süre alamayacağı anlamına gelmiyor. O da ileride bence başrol oyuncularından biri olabilecek ve bize büyük katkılar gösterebilecektir. Aynı zamanda onun önündeki üç oyuncu da şu ana kadar gayet iyi oynadı. Gol attılar, çok iyi performanslar gösterdiler. O yüzden o da çok şans bulamadı ama onun da kesinlikle zamanı gelecektir. O da kendini gösterecektir. Zaten her oyuncunun olduğu gibi onun da her zaman hazır olması lazım. Onun da kendini göstermesi lazım. Çünkü o da şans alacak" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR ŞANSI VARDI"

Italiano, savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

Kocelispor maçına hazırlanırken üç haftalık bir zamanımız vardı. Fakat o 3 haftada da çok az oyuncuyla çalışabilmiştik. Çünkü herkes milli takımlardaydı ve milli takımlardan çok geç döndüler. O yüzden gerçekten 11'de oynama şansı çok yüksekti. Maalesef hasta oldu. Üç dört gün idmanlara çıkamadı. Büyük bir şansı vardı, o yüzden olmadı. O da herkes gibi bu takımın, bu ailenin, bu projenin ve bu grubun bir parçası. Zamanı gelince onun da elinden gelenin en iyisini yapacağını, maksimumunu vereceğini biliyorum. Hoffenheim karşısında 1 dakika süre aldı. Belki 11'de olabilir. Çünkü bu sıkışık takvimde herkesin hazır olması lazım. Herkese ihtiyacımız var. Bir dakika da olabilir, 90 dakika da olabilir, fark etmez. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapması lazım. Çünkü ona da güveniyorum. Gerçekten Beşiktaş'a çok büyük yardımlarda ve katkılarda bulunabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

Beşiktaş, Süper Lig'de son maçında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

"TARAFTAR EN İYİSİNİ GÖRMEYİ HAK EDİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarlara iyi performans izletmeleri gerektiğini anlattı. Beşiktaşlı futbolseverleri onore etmeleri gerektiğini dile getiren Vincenzo Italiano, şunları kaydetti:

Ben sahaya çıkmadan önce soyunma odasında oyuncularıma hep şunu söylüyorum. Bakın etrafımızda, burada dolu taraftar var. Herkes buraya gelmiş. Bu insanları en iyi şekilde onore etmemiz gerekiyor. Onlara hak ettikleri şeyleri göstermemiz gerekiyor. Onlara en büyük şekilde saygı göstermemiz gerekiyor. Terleyerek, elimizden gelenin en iyisini yaparak bunu göstermeliyiz. Çünkü onlar 90 dakika boyunca bizi tamamen destekliyor. Hep arkamızdalar, asla bırakmıyorlar. Terleyen, sonuna kadar pres yapan, gol şansı bulan, rakibe şans vermeyen, çok iyi performans gösteren ve kaliteli bir takım görmek istiyorlar. Biz de onu göstermeye çalışıyoruz ve bence şu ana kadar da bunu çok iyi bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu mükemmeliz anlamına gelmiyor. Daha düzeltilmesi gereken çok şey var, daha iyi olabileceğimiz çok fazla şey var.

"ORKUN'UN EKSİKLİĞİNİ HİSEDİYORUZ"

Beşiktaş teknik direktörü, sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunu hissettiklerini belirtti.

Orkun'un kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Italiano, "Takım için çok önemli bir oyuncu. Çünkü sahada verdikleri ve gösterdikleri, karizması, kalitesiyle, oyunu okuma şekliyle ve kaptanlığıyla bizim için çok önemli bir oyuncu. Eksikliğini tabii ki hissediyoruz. Onun eksikliğinde son paslar, son vuruşlar, oyunun hızı, pasların hızı, bunların hepsini hissedebiliyoruz. Umarım hızlı bir şekilde aramızda döner. Çünkü gerçekten iyi bir periyot geçiyorduk ama son dönemde yaşadığı sakatlık, topuğuna aldığı darbeden dolayı maalesef aramızda değil. Aramızda olmadığı için üzgünüm. Her gün zaten onunla konuşuyorum, durumunu soruyorum. Daha iyiye gittiğini söylüyor ama maalesef hala aramızda değil. Grupla beraber değil. Onun eksikliğini çok büyük bir şekilde hissediyoruz. Onun eksikliğinden kastım aslında kalitesini hissediyoruz. Çünkü kalite demek, fark oluşturan oyuncu demek. Fark oluşturan oyuncu da galibiyet demektir" değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan oyuncu Fabio Miretti'nin oyun tarzıyla Orkun Kökçü'ye benzediğini anlatan deneyimli teknik adam, "Miretti, kapasite, pas ve hareket olarak yapabildikleri açısından Orkun'a benzer bir oyuncu. Miretti'nin bunları iyi bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Rakip ceza sahasına girebilen, uzaktan şutlarıyla tehlikeli olabilen bir oyuncu. Bence Miretti de yarın bunları iyi bir şekilde yapabilir. Onun (Orkun Kökçü) yerini hem fonksiyon hem de pozisyon olarak bu periyotta doldurabilir. Yarın bir Premier Lig takımına karşı oynayacağız. Crystal Palace gibi takımlara karşı daha önce oynadık ama bu biraz daha farklı. Yarın çıkacak ilk 11'in Crystal Palace'a büyük bir rahatsızlık vereceğini ve tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Miretti de yarın Orkun'un yaptıklarını sahada gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, bu sezon 14 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

"HEDEF GERÇEK BİR BEŞİKTAŞ KİMLİĞİ OLUŞTURMAK"

Her teknik adamın takımına ve oyuncularına dokunmaya, onları geliştirmeye çalıştığını belirten Italiano, şöyle konuştu:

Her hocanın kendine ait bir fikri vardır. Hepsi oyunculara dokunmaya çalışır, herkes elindeki teknik potansiyeli sonuna kadar kullanmaya çalışır. En başından beri bir Beşiktaş kimliği oturtmaya çalışıyoruz. Bana göre mükemmellik diye bir şey yoktur. Asla mükemmel olamazsınız ama biz de buna yaklaşabilmek için, buralara gelebilmek için her gün çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bizim en büyük hedefimizin bu olduğunu söyleyebilirim. Sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın gerçekten bir kimliğe ait olduğunu duymak çok hoşuma gider. Bunun için hep çalışıyoruz. Sezon başlayalı çok olmadı. Ben, ekibim ve oyuncular, herkes çok yeni. Aradan çok az ay geçti. Şu ana kadar iyi performanslar çıkarttık, iyi işler ortaya koyduk. Daha da iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takımda hâlâ potansiyel var. En büyük hedefimiz ise gerçek bir Beşiktaş kimliği oluşturmak.

"TRABZONSPOR MAÇINI GEÇMİŞTE BIRAKTIK"

Futbolda mağlubiyetlerin normal olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

Futbolda mağlubiyet de var. Burada önemli olan, o maçın, o mağlubiyetin analizini nasıl yaptığın, analizden sonra hataları nasıl düzelttiğin ve sonra o maçı nasıl geçmişte bıraktığın ve unuttuğundur. Bu, bir takımın en önemli, ne kadar büyük olduğunu gösteren parçalarından biridir. Çünkü 3 gün sonra tekrar sahaya çıkacaksınız. Kafanızın rahat olması gerekiyor. En iyi şekilde çalışmanız gerekiyor. Çünkü maç kaybettiğiniz zaman kendinize vurmamamız, kendinizi yerin dibine sokmamanız gerekiyor. Ama aynı zamanda kazandığınız zaman da havalarda uçmamanız gerekiyor. Maç bittikten sonra onu hemen unutmanız gerekiyor ve ondan sonraki maça odaklanmanız gerekiyor. Trabzonspor maçında da böyle oldu. Kaybettik, bu maçı geçmişte bıraktık, unuttuk. Amed Sportif Faaliyetler'de de öyle olmuştu. Biz o maçı, maç biter bitmez geçmişte bıraktık, unuttuk. Oradan derslerimizi aldık. Yarın bizim için bir Avrupa maçı var. Burada puanlar almamız gerekiyor. Burada yol uzun. Bizim sloganımız şöyle olmalı: maç bittikten sonra unutmamız, yeni maça hazırlanmamız ve o maçta en iyisini yapmamız gerekiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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