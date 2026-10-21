Wilfred Ndidi'den Crystal Palace sözleri: Sabırsızlıkla bekliyorum

Beşiktaş’ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkma adına yarın oynayacakları Crystal Palace maçının ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3'üncü haftasında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile sahasında mücadele edecek. Siyah-beyazlıların Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ORKUN GERÇEK BİR LİDER"

29 yaşındaki futbolcu, "Biz bir takımız ve yarın evimizde oynayacağız. Gerçekten çok çalışıyoruz. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. İngiltere'den gelen takımlar yüksek tempo ve şiddete alışık takımlar. Biz de iyi takımlara karşı oynadık, oynuyoruz. O yüzden hazırız. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Orkun (Kökçü) da takımın çok büyük bir parçası. Gerçek bir lider. Hoca şu ana kadar onun eksikliğinde bence işleri çok iyi bir şekilde yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Wilfred Ndidi, bu sezon 11 maçta 1 asist yaptı:

"HEPİMİZİN HAZIR OLMASI GEREKİYOR"

Oyuncular olarak kendilerini her zaman hazır tutmaları gerektiğine dikkat çeken Ndidi, "Biz takım olarak hazırız. Hoca bunu çok net bir şekilde ifade ediyor, bize hepimizin hazır olması gerektiğini gösteriyor. Sadece ben değil, takım olarak hepimiz çok çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz şans alabiliriz. Hepimizin hazır olması gerekiyor. Hocanın bunu gerçekten bize çok iyi şekilde empoze ettiğini söyleyebilirim. Sezon da uzun, bunu hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ÜST TURA ÇIKMAK"

Hedeflerinin bir üst tura çıkmak olduğuna da değinen Nijeryalı oyuncu, "Yarınki karşılaşmanın ne kadar önemli ve büyük bir maç olduğunu zaten biliyoruz. Son maçtan da dersler çıkardık. Yarın kendimizi göstermek istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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