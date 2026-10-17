Hoffenheim zaferi sonrası fena patladı! İsim isim saydı: Gördük işte çöpleri!

Beşiktaş'ın başında ikinci döneminde hayal kırıklığı yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibe aldırdığı oyunculara yönelik eleştirilere sert çıktı. Bu sezon yorumculuk yapan Yalçın, "Bu oyunculara 'çöp' diyorlardı. Var ya bu Twitter'cılar, yancılar. Gördük işte çöpleri!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipteki teknik direktörlük döneminde transfer edilen oyuncuların performansına vurgu yaptı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşikta, Süper Lig 2025-2026 sezonunu 4'üncü sırada tamamladı.

"MAÇIN ADAMI OH"

KAFA Sports YouTube kanalında yorumculuk yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş güzel bir galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi, iyi bir oyunla... Sonuçta Hoffenheim beğenirsin, beğenmezsin; Bundesliga takımı. Maçın adamı belli, Oh. İki gol attı ve oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir performans çıkması büyük bir sürpriz şu anda Oh'tan. Çünkü oynamıyor. Vlahovic oynadığı için oynamıyor. Maçın adamı olmayı fazlasıyla hak etti" dedi.

Hyeon-gyu Oh - Amir Murillo

"BEŞİKTAŞ'A ÖNEMLİ OYUNCULAR KAZANDIRDIK"

Siyah-beyazlı takımdaki 4 oyuncuya dikkat çeken Sergen Yalçın, "Sahadaki en iyi dörtlü; Agbadou, Murillo, Junior, Oh. Benim ve ekibimin ne kadar doğru iş yaptığını, ne kadar doğru transferler yaptığını... Scout ekibime ve teknik ekipteki arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a çok önemli oyuncular kazandırdık. Bu oyuncuların maaşları, rakamları, rakiplerin aynı bölgede oynayan oyuncularının maaşları, bütçeleri bence çok önemli. Bunlar konuşulması gereken konular" ifadelerini kullandı.

"İHALE BİZE KALDI"

Görev yaptığı döneme dair eleştirilerİ hatırlatan deneyimli teknik adam, "Biz gittikten sonra dediler ya; bu oyuncuları almışız, bunlar çöpmüş. Gördük işte çöpleri! Ben bunları çok konuşmuyorum. İşimizi ne kadar doğru yapmışız. Ben geldiğimde de '2-3 transfer dönemi şart, bu takım olmaz' demiştim. Ama ihale bize kaldı hocam. Niye? Çünkü olmayacak bir şeyi yapamazsın" değerlendirmesinde bulundu.

Junior Olaitan

"BUNUN GURURUNU YAŞIYORUM"

Sergen Yalçın, "Bu oyunculara 'çöp' diyorlardı. Yancı medyalar. Var ya bu Twitter'cılar, yancılar! Şimdi şunu söylemek istiyorum; Ben ve ekibim, scout ekibim, teknik direktör ekibim, işte Serkan Reçber… Biz ne kadar doğru iş yapmışız bu oyuncuları alırken.Şu anda bunun gururunu duyuyorum ben ve ekibim adına. İşimizi çok doğru yapmışız. Hayır diyorlar ya 'Sergen Hoca maç izlemez.' Gördünüz mü hocam biz maç izliyor muymuşuz izlemiyor muymuşuz? Şimdi anladınız mı?" şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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