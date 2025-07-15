Wesley Sneijder'in oğlu Jessey resmi imzayı attı

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sergilediği müthiş performansla taraftarın sevgilisi olan eski futbolcu Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, Hollanda temsilcisi Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Wesley Sneijder, imzaların atılmasının ardından oğluyla ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Utrecht Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jessey Sneijder'in 2028'e kadar sürecek kontrata imza attığı bildirildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Jessey Sneijder şu ifadeleri kullandı:

"RÜYAM GERÇEK OLDU" "Rüyam gerçek oldu. Utrecht Akademisi'ne katıldığımdan beri bu ana ulaşmak için çok çalıştım. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak bir ödül gibi geliyor, aynı zamanda yeni bir adımın başlangıcı. Gelişimime devam etmek ve her şeyden önce gelecek sezon mümkün olduğunca çok süre almak istiyorum."

SNEIJDER'DEN OĞLU İLE İLGİLİ DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Seninle gurur duyuyorum. Azmin ve iraden ödüllendirildi. Her şey yeni başlıyor. Yolun açık olsun oğlum." ifadelerini kullandı.

Altyapısına 2022'de girdiği Hollanda ekibi Utrecht'te son olarak 19 yaş altı takımda forma giyen genç futbolcu, gelecek sezon ise B takımda görev yapacak.