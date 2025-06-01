Wilfried Zaha dönemi resmen bitti! Galatasaray para kazanacak

MLS ekibi Charlotte'ta 15. maçına çıkan Wilfried Zaha’nın kiralama süresi otomatik olarak 1 yıl uzadı. Galatasaray, yıldız oyuncudan 1,3 milyon dolar kazanacak

Galatasaray'da Wilfried Zaha defteri kapandı. 2023 yazında büyük umutlarla transfer edilen Fildişi Sahilli yıldız, bir sezon sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra beklenen katkıyı verememiş ve önce Fransa'nın Lyon ekibine, ardından ABD'nin Charlotte takımına kiralanmıştı.

MLS ekibine kiralık olarak giden Zaha, sezon başında yapılan anlaşma gereği normal sezonda 15 maça çıkması halinde sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzayacağı maddesiyle transfer edilmişti. Tecrübeli oyuncu, Charlotte'un Toronto ile oynadığı karşılaşmada sahaya çıkarak 15. maçını tamamladı ve madde devreye girdi.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Charlotte'tan 1.3 milyon dolar daha kazandı. Ayrıca Zaha, yeni süreçte ücretinin 800 bin avroluk kısmından da feragat edecek.