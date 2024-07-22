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Yeni yabancı kuralı Galatasaraylı yıldızı sevindirdi! Menajeri kalmak istediğini açıkladı

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Yeni yabancı kuralı Galatasaraylı yıldızı sevindirdi! Menajeri kalmak istediğini açıkladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yeni sezon kampında yer alan Yusuf Demir'in takımda kalıp, kalmayacağı merakla bekleniyor. TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası gözler Okan Buruk'un vereceği karara çevrildi.

Türk asıllı Avusturyalı oyuncsu Yusuf Demir'in Süper Lig'de yabancı statüsünde sayılması Galatasaray'ın elini zorlaştırmıştı.

TFF'nin açıkladığı 14 yabancı oyuncu sınırı sonrası Yusuf Demir'in takımda kalma ihtimali arttı.

Daha önce kiralanması beklenen genç yıldızın menajeri Emre Öztürk, yeni kuralı Sportcell'e değerlendirdi.

Yeni kuralın Türk futboluna hayırlı olmasını dileyen Öztürk, "Yusuf çok istekli bir dönemde. Çok hırslı. Galatasaray'da kalmak istiyor. Şu an için başka b planı yok" dedi.

Yeni yabancı kuralı Galatasaraylı yıldızı sevindirdi! Menajeri kalmak istediğini açıkladı - 1. Resim

6 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022-2023 sezonu başında 6 milyon euro bedelle Rapid Wien'den transfer edilmişti.

Genç oyuncu geçen sezonu kiralık olarak İsviçre ekibi Basel'de geçirmişti.

SÜPER LİG'İN YENİ YABANCI KURALI NASIL OLACAK?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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