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    • Yeşil sahada korkunç olay! Üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Daily Mail
    - Güncelleme:
    Endonezya, Yıldırım, Haber

    Spor Haberleri  / Daily Mail

    Endonezya'da oynanan bir maçta üzerine yıldırım düşen bir futbolcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Septain Raharja, 12 ay içinde yıldırım çarpan ikinci Endonezyalı oyuncu oldu.

    Endonezya'da cumartesi günü öğleden sonra oynanan bir dostluk maçında yıldırım çarpması sonucu bir futbolcu trajik şekilde hayatını kaybetti.

    Tüyler ürpertici olay, Endonezya’nın Batı Java’ya bağlı Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda meydana geldi. FC Bandung ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yeşil sahaya yıldırım düştü.

    FC Subang forması giyen 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja, yıldırım çarpması sonrası yere yığıldı.

    Yerel basında çıkan haberlere göre; olayın ardından Endonezyalı futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Raharja, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    TAKIMLAR SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

    Yıldırımın yeşil sahaya düştüğü anlar sosyal medyada viral olurken, taraftarlar ve oyuncular ise taziyelerini sundu.

    Endonezya'daki birçok takım, Septain'in anısına saygı duruşunda bulundu. FBI Mageland ile Erka arasındaki maç, oyuncuların sporcuyu anmak için başlarını eğmesiyle başladı. 

    SON 12 AYDA İKİNCİ KEZ

    Bu olayla birlikte, son 12 ay içinde Endonezyalı bir futbolcuya ikinci kez yıldırım çarpmış oldu. Doğu Java'nın Bojonegoro kentinde genç bir futbolcuya, 2023'teki Soeratin U-13 Kupası sırasında yıldırım çarpmış, kalp krizi geçiren oyuncunun bilinci tıbbi müdahaleden yaklaşık 20 dakika sonra yerine gelmişti.

    2023 yılında 21 yaşındaki Brezilyalı bir futbolcuya da Brezilya'da sahadayken yıldırım çarpmıştı. 21 yaşındaki Caio Henrique de Lima Goncalves, güneydeki Parana eyaletindeki kupa maçında Uniao Jaiirense takımıyla oynarken yıldırım düşmesiyle sarsılmış ve hayatını kaybetmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Daily Mail
    EndonezyaYıldırım
    Haberler > Spor > Yeşil sahada korkunç olay! Üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti
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