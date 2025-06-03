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Yüksel Yıldırım çıtayı yükseğe koydu: "Avrupa bizi konuşacak"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yüksel Yıldırım çıtayı yükseğe koydu: &quot;Avrupa bizi konuşacak&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'i üçüncü tamamlayarak Avrupa Ligi play-off biletini kapan Samsunspor'da coşku dorukta. Başkan Yüksel Yıldırım hedefi koydu: "Avrupa bizi konuşacak"

Kayserispor’u uzatma dakikalarında attığı iki golle 2-1 yenerek Süper Lig’i Beşiktaş’ın önünde üçüncü bitiren Samsunspor, Avrupa Ligi’nde yer almak için play-off turu oynayacak. Çok büyük bir başarı elde ettiklerini söyleyen başkan Yüksel Yıldırım “Bu başarı, hayalini kurduğum Avrupa yolunun başlangıcı” derken “Samsunspor sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da ses getirecek. Hedefimiz Avrupa Ligi’nde büyük başarılar elde etmek” dedi.

Yüksel Yıldırım çıtayı yükseğe koydu: "Avrupa bizi konuşacak" - 1. Resim

HEPİMİZ GURURLUYUZ

Taraftara desteğinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, “Bu Yüksel Yıldırım’ın hayatında bir hikâyenin birinci bölümünün sonu” ifadelerini kullandı. Teknik direktör Thomas Reis de “Bu çocuklar inanılmazı başardı. Kayserispor maçı tam bir final maçı gibiydi. Hem oyuncularıma hem de taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarıyı kutlayacağız sonrasında da önümüzdeki sezon ligde ve Avrupa’da başarılı olmak için kollarımızı sıvayacağız” diye konuştu. 

Yüksel Yıldırım çıtayı yükseğe koydu: "Avrupa bizi konuşacak" - 2. Resim

SEVİNMEK HAKLARI

Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı karnaval yerine döndü. Taraftarlar, ışık ve havai fişek gösterileriyle Avrupa kupalarına katılmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. 

İLK TRANSFER TOMASSON

Samsunspor sezonun ilk transferini yaptı. Başkan Yüksel Yıldırım Norveç’in Stromsgodset takımında forma giyen İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu İzlanda Millî Takımı ile dokuz maça çıkarken bir gol attı, bir de asist yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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