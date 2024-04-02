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Yunan basınından Fatih Terim'e bombardıman! Panathinaikos'ta koltuğu sallantıda

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Yunan basınından Fatih Terim&#039;e bombardıman! Panathinaikos&#039;ta koltuğu sallantıda

Spor Haberleri

Sezon başında Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, son dönemde Yunan basınında sık sık eleştiriliyor. Önceki gün hakemleri yerden yere vuran Terim yine Yunan basınının diline düştü. Terim'in koltuğunun sallantıda olduğu belirtildi. İşte haberin detayları.

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim takımı Panathinaikos'un, PAOK karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından karşılaşmanın hakemin sert tepki göstermişti. 

Terim, hakemlere şu sözlerle yüklenmişti:

"Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum! Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi."

Yunan basınından Fatih Terim'e bombardıman! Panathinaikos'ta koltuğu sallantıda - 1. Resim

TERİM'İN KOLTUĞU SALLANTIDA

Yunanistan'da yayın yapan Sportime, Terim'in bu sözlerini sayfalarına taşıdı. Terim'in tecrübelerinden uzak işler yaptığını belirtip, hakem eleştirilerinin abartılı olduğunu iddia etti.

Öte yandan Terim'in öğrencilerinin AEK'ya yenilmesi durumunda, teknik adamın koltuğunun da tehlikeye gireceği belirtilirken, Terim'in Yunanistan'da yaptığı işlerin, futbol terimleriyle açıklanmasının zor olduğu aktarıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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