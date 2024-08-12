Yusuf Dikeç ilham kaynağı oldu! Genci yaşlısı atıyor

10 yaşından 70 yaşına kadar vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine başvurup havalı tabanca ile atıcılık sporuyla ilgili sorular soruyor, bu sporu yapmak istediğini ifade ediyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan’la Türkiye’ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporunu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Atış tarzıyla dünya çapında ilgi gören millî sporcunun, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı ve bu spora geç başlayıp 51 yaşında olimpiyat madalyası kazanması, atıcılık sporuna ilgiyi artırdı.

"OLİMPİYAT SONRASI AŞIRI İSTEK OLUŞTU"

Bu başarının ardından Kayseri’de her yaştan vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ulaşıp bu sporu yapmak istediklerini iletti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havalı silahlar antrenörü Mehmet Avcı “Bu spor Türkiye’de yıllardır yapılırdı ama pek tanınmazdı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ın olimpiyat derecesinden sonra aşırı istek oluştu. Herkes bu sporun varlığını öğrendi” dedi.

"YUSUF BAŞARDI BEN NİYE BAŞARMAYAYIM?"

Yusuf Dikeç’in başarısının ardından müdürlük telefonlarının susmadığını ifade eden Mehmet Avcı “Yusuf ağabey 51 yaşında bu spora çok geç başlayıp olimpiyatta derece alan bir sporcumuz. Bu sporun minimum yaş grubu var, maksimum yaş grubu yok. Bir sporcu büyükler kategorisine geçtiği anda 60-70 yaş fark etmez, atabildiği sürece bu sporda varlığını gösterebilir. 41 yaşında ya da daha büyük yaş gruplarından ‘Yusuf yapmış, biz neden yapmayalım?’ diye gelenler var. Olimpiyattaki başarıdan sonra bizi 10 yaşından başlayıp 70 yaşına kadar birçok kişi arıyor. Bu sporu yapmak istiyorlar, biz de elimizden geldiğince destek veriyoruz” diye konuştu.