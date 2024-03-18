200 milyon avroluk yeni yatırım yolda!

Türkiye’de başta Fiat olmak üzere, Jeep, Alfa Romeo, Ferrari ve Maserati markalarını temsil eden TOFAŞ, 2023 bilançosunu açıkladı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - 2023 yılında 175 bin adeti otomobil ve 86 bin adete yakın hafi f ticari araç üretim, ihracat ve satış TOFAŞ kayıtlarına geçti. Faaliyet raporunda Tofaş yeni proje KO için 200 milyon avroluk yatırım da bildirildi. Şirket, 2024’de 400 milyon euroluk Stellantis Türkiye satın alımına da onay bekliyor. Şirket, 2023 yılında ise 48,6 milyon avro yatırım gerçekleştirmişti.

2024 YILI BEKLENTİLERİ DE FAALİYET RAPORUNDA YER ALDI

Tofaş’ın 2024 yılına ilişkin beklentileri de faaliyet raporunda yer aldı. Toplam otomotiv pazarında küçülme öngören şirket, iç pazar satışlarında da bu yönde eğilim belirliyor. İhracatını adet bazında 2023 seviyesinde tutmaya ve biraz da olsa artırmayı planlayan Tofaş, üretimde 2023 yılına göre 20 bin adetlerde geride kalacak. Şirketin 2024 yılı Vergi Öncesi kâr marjının yüzde 10’dan alta düşeceği de beklentiler arasında.

"NET KAR %61 ARTIŞLA 15,1 MİLYAR TL"

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, faaliyet raporu için yaptığı açıklamada “Türkiye otomobil ve hafi f ticari araç pazarındaki beş markamızla; 200 bin 204 satış adedi ve %16,2’lik pazar payı ile liderliğimizi sürdürdük. Bu güçlü operasyonel verilerin ışığında 2023 yılı fi nansal sonuçlarımıza baktığımızda, Şirketimizin gelirleri bir önceki yıla göre %3 yükselerek 127,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, net kâr %61 artışla 15,1 milyar TL oldu. Diğer taraftan 2023 yılında Koç Holding ile Stellantis Grubu arasında imzalanan çerçeve anlaşma ve Tofaş ile Stellantis Türkiye arasındaki satın alma anlaşması, şirketimizin geleceği için tarihi bir adım oldu. 2024 yılında tamamlanmasını öngördüğümüz bu stratejik işbirliği süreciyle ilgili önemli gelişmeleri, kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz” dedi