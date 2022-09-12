Türkiye Gazetesi

Ali ÇELİK

Otomotivde son 2 seneye damgasını vuran çip krizinin etkileri tam olarak bitmeden sektör, son 7-8 aydır da lojistik, ham madde ve enerji krizi gibi farklı sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor.

Araç fiyatlarını doğrudan etkileyen bu nedenler hakkında açıklama yapan Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek "Hâliyle araç fiyatlarında da global anlamda artış yaşanıyor. Yakın zamanda bu başlıklarda bir iyileşme olmasını beklemiyoruz. Zaten hâlihazırda Ocak-Eylül 2022 döneminde 0 km araç fiyatlarındaki artış tam olarak yüzde 50’ye yükseldi. Dolayısıyla 0 km araç fiyatları ister istemez maliyetlerin artmasından ötürü yükselmeye daha da devam edecek. Bu sadece Türkiye’ye has bir durum değil. Globalde de olacağı için Türkiye de bundan payına düşeni alacak" dedi.

YENİ ARAÇ DÜŞÜNENLER KARARLARINI ERTELEMEMELİ

Eylül-ekim döneminde markadan markaya değişse de genel olarak yüzde 10 oranında tedarikte pozitif birtakım gelişmelerin olduğuna dikkat çeken Cardata Genel Müdürü Yalçın "Araç bulunurluğunun kısmen artmasını tüketiciler fırsat olarak değerlendirmeli. Yeni bir araç düşünenlere kararlarını ertelemeden mevcut fiyat seviyelerinden hızla gerçekleştirmelerini öneriyoruz" dedi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Tarih belli oldu: Trafik sigortasına yeni düzenleme geliyor SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortalarıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Kalıcı çözümler geliştirmek istediklerini belirten Eroğlu, "Bu kapsamda hazırladığımız yol haritamızı ekim ayında kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.