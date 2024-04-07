Araç alacaklar dikkat! Piyasa hareketlendi... İkinci el fiyatlarında zam sinyali

Otomobil piyasası yazın yaklaşmasıyla hareketlendi. Araç satış fiyatlarındaki eğilimin bayram sonrası da devam edip etmeyeceği de merak konusu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Ertemel, hareketliliğin önümüzdeki aylarda da süreceğini belirterek, ikinci el otomobil fiyatlarında artış sinyali verdi.

Yaz yaklaşırken otomobil piyasası da hareketlendi. Gözler bayram sonrasına çevrildi. İkinci el araç piyasasında fiyatlarda artış olup olmayacağı merak konusuyken İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamalarda bulundu.

"Otomobil piyasasında ilk hareketlilik Şubat ayı itibariyle başlamıştı. Mart ayında artarak devam eden satış adetlerinin ardından yaklaşan Ramazan Bayramı etkisiyle Nisan ayında da hareketlilik artarak devam ediyor" diyen Ertemel, hareketliliğin önümüzdeki aylarda da süreceğini işaret etti.

'OTOMOTİVDE İKİNCİ EL DÖNEMİ'

Milliyet'e konuşan Ertemel, şunları söyledi:

"Özellikle ikinci elde sözünü ettiğimiz hareketlilik şu an için beklenen seviyenin altında olmasına rağmen sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışları sonrası ikinci el otomobil daha cazip konumda olduğundan, kullanıcı tercihinin ikinci el piyasasına kayarak ikinci elde beklenen seviyeye yaz aylarında ulaşılacağı ve yılın ikinci yarısının 'otomotivde ikinci el dönemi' olacağı kanaatindeyiz.

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'TALEP ARTACAK'

Otomobil fiyatlarını etkileyen ana unsur döviz kuru ve maliyetler. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda özellikle yaz ayları ve sonrası otomobil fiyatlarında artış görülebilir. Fiyatları belirleyen diğer önemli faktörlerden bir tanesi de talep. Yaz ayları itibariyle öngörülen seviyenin yakalanması ile beraber talep artacağından, döviz kurunda bir değişim olmasa dahi artan talebe istinaden otomobil fiyatlarında artış görülebilir. Ancak Ticaret Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve bu sayede sağlanan piyasa koşulları neticesinde fiyat artışları geçmiş yıllardaki gibi olağan dışı ve hızla değil, belirttiğimiz faktörlere paralel olarak kabul edilebilir oranlarda olacaktır.

'İNDİRİMLER YÜZDE 30'U BULDU'

Sıfır otomobilde liste fiyatları sabit tutulurken birebir irtibat noktasında %20-25 oranında oldukça önemli oranda indirimler sunuluyordu. Bu süreçte artan döviz kuru ve enflasyon da düşünülürse geçmiş dönemde yapılan indirimlerin %30 gibi ciddi oranları bulduğunu söyleyebiliriz. Aralık ayı itibariyle maliyetlere bağlı olarak sıfır otomobilde yapılan bu indirimler aydan aya kademeli olarak azaltılmaya başlamıştı.

İKİNCİ EL İÇİN ZAM SİNYALİ

Özetle kampanyalar devam etmesine ve liste fiyatları sabit olmasına rağmen, sunulan indirimler aydan aya azalarak bu manada otomobil fiyatlarının arttığı bir dönem oldu. Elbette bu süreçte yine maliyetlere bağlı olarak liste fiyatlarında artışa giden markalar da var. Dolaylı ve direkt olarak maliyetlere etki eden unsurlarda artışlar devam ettiği takdirde sıfır otomobil fiyatları da artmaya devam edecektir. Fiyatlar noktasında ikinci el piyasasına özel bir parantez açmakta fayda var. Sıfır fiyatları kademeli olarak artmasına rağmen, ikinci elde kış aylarında yaşanan durağanlık sebebiyle fiyatlar neredeyse sabit kalmıştı.

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Mevcut dönemde de halen sıfır fiyatlarına paralel oranla yükseliş olmadığını ve bu sebeple fiyat makasının olması gerekenden daha fazla açılarak ikinci el otomobil fiyatlarının daha cazip konuma geçtiğini söyleyebiliriz. İkinci el otomobil piyasasında beklenen talebin ilk emareleri başlamış durumda. Yaz ayları itibariyle beklenen talebin yakalanmasıyla beraber ikinci el fiyatları bu süreçte sıfır otomobile istinaden bir miktar daha fazla oranda yükseliş gösterebilir. Tüm bu piyasa koşulları ve süreç değerlendirildiğinde, içinde bulunduğumuz dönemde otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızın tercih, ihtiyaç ve bütçelerine göre ikinci el veya sıfır otomobil almaları avantajlı olacaktır."

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

Ertemel, en çok satılan otomobilleri ise şöyle sıraladı:

Fiat Egea

Renault Clio

Renault Megane

Toyota Corolla

Ertemel, son yıllarda Çin Menşeli markaların yaptığı atılımlar neticesinde özellikle Chery markasının da sahip olduğu modellerle kullanıcı beğenisi kazanarak bu listenin ilk sıralarında yer aldığını söyledi.