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Haberler > T-Otomobil > Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu

Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de en çok satan otomobiller belli oldu

T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yılın ilk çeyreğinde en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford olarak sıralandı. 

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu. Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Mart sonu itibarıyla binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 39 bin 983 adetle Fiat ilk sırayı alırken onu 36 bin 63 satışla Renault ve 21 bin 751 adetle Ford takip etti. Volkswagen 18 bin 587 satışla dördüncü, Toyota 17 bin 589 adetle beşinci sırada yer aldı.

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OTOMOBİL SATIŞLARINDA LİDER RENAULT

Otomobil satışları ele alındığında 3 aylık dönemde en fazla satılan marka 32 bin 24 adetle Renault olurken onu 23 bin 892 satışla Fiat, 15 bin 467 ile Chery izledi.

Toyota, 14 bin 337 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken Peugeot, 12 bin 980 adetle beşinci oldu.

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LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde ilk çeyrekte Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları ilk çeyrek için 4 bin 145 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 375'te kaldı.

Lüks otomobil grubunda ilk çeyrekte 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 adet Bentley, 6 Lamborghini, 5'er adet Aston Martin ile Ferrari satıldı.

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HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, ilk çeyrekte 16 bin 91 adet satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 13 bin 438 ile Ford, 6 bin 258 ile Volkswagen izledi.

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Citroen, 4 bin 882 satışla dördüncü, Renault, 4 bin 39 adetle beşinci oldu.

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-MART 2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO03233230000323323
ASTON MARTIN055000055
AUDI04,1954,19500004,1954,195
BENTLEY0121200001212
BMW03,9303,93000003,9303,930
BYD05505500000550550
CHERY015,46715,467000015,46715,467
CITROEN012,60212,60204,8824,882017,48417,484
CUPRA02,0412,04100002,0412,041
DACIA010,89910,899000010,89910,899
DFSK08686084840170170
DS08018010000801801
FERRARI055000055
FIAT23,68920323,89210,8065,28516,09134,4955,48839,983
FORD318,2828,3139,5093,92913,4389,54012,21121,751
HONDA05,9365,93600005,9365,936
HONGQI044000044
HYUNDAI8,8004,15912,95901,4111,4118,8005,57014,370
ISUZU000235334569235334569
IVECO00006156150615615
JAGUAR0242400002424
JEEP01,0601,06000001,0601,060
KARSAN0004004040040
KG MOBILITY – SSANGYONG02,3312,331062562502,9562,956
KIA03,9153,91501,0511,05104,9664,966
LAMBORGHINI066000066
LAND ROVER05505500000550550
LEAPMOTOR0585800005858
LEXUS01451450000145145
MASERATI0686800006868
MAXUS0000636306363
MERCEDES-BENZ06,5506,55002,4062,40608,9568,956
MG05,9495,94900005,9495,949
MINI03673670000367367
MITSUBISHI0121200001212
NETA0535300005353
NISSAN05,0275,02700005,0275,027
OPEL011,22911,22903,3583,358014,58714,587
PEUGEOT012,98012,98003,9483,948016,92816,928
PORSCHE02882880000288288
RENAULT25,9686,05632,02404,0394,03925,96810,09536,063
SEAT02,2832,28300002,2832,283
SERES011000011
SKODA09,5809,58000009,5809,580
SKYWELL0969600009696
SMART000000000
SUBARU0838300008383
SUZUKI02,0422,04200002,0422,042
TESLA03753750000375375
TOGG4,14504,1450004,14504,145
TOYOTA11,5322,80514,33703,2523,25211,5326,05717,589
VOLKSWAGEN012,32912,32906,2586,258018,58718,587
VOLVO03,4623,46200003,4623,462
TOPLAM:74,165159,224233,38920,59041,54062,13094,755200,764295,519
Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Anadolu Ajansı
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