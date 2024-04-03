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Haberler > T-Otomobil > SU7 teslimatları başladı, hisse fiyatları tavan yaptı

SU7 teslimatları başladı, hisse fiyatları tavan yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SU7 teslimatları başladı, hisse fiyatları tavan yaptı

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Xiaomi özellikleri ile dikkat çeken SU7 modeli ile satışa başladığı ilk gün 100 bin adet sipariş barajını yakalamıştı. Bu sabah itibari ile ilk teslimatlara başlayan Çinli üretici, Pekin borsasında 2022 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasaya sürdükleri birbirinden farklı tarzda ve teknolojilerde otomobillerle dünyayı alt üst eden Çinliler son bir haftadır sadece tek bir otomobile kilitlendiler. Satışa başladığı andan itibaren Çin medyası ve youtube dünyası Xiaomi’nin otomobili SU7 modelini konuşuyor. Üst üste rekorlar kıran SU7 Çin’in Tesla’sı olarak tanımlanmaya başlarken, satışa çıktığı andan itibaren 24 saat içinde 100 bin adetlik satış barajını geçen SU7 teslimatlar için hazrılıklara başladı.

HİSSELER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Teknoloji şirketinin daha ilk dakikalardan itibaren aldığı yoğun sipariş trafiği ve teslimatlar için hazrılıklara başladığını duyurması hisse senetlerine de yansıdı. Dün itibariyle Çin borsasında günü yüzde 16’lık yükselişle kapatan Xiaomi, Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, bu sayede piyasa değerini bir günde 4 milyar dolar artırmayı başardı.

SU7 teslimatları başladı, hisse fiyatları tavan yaptı - 1. Resim

TESLİMAT TÖRENLE BAŞLADI

İlk teslimatlar, Xiaomi'nin halihazırda üretmiş olduğu ve "Founder's Edition" adını verdiği özel seri ile başladı. Şirket ortakları ve üst düzey yöneticileri, proje sorumluları ve geliştirici mühendisleri kapsayan ilk teslimat özel aksesuarlarla donatılan 5 bin adetlik bir paketi kapsıyor. Düzenlenen teslimat töreninde konuşan Xiaomi CEO ve kurucu Lei Jun bunun bir başlangıç olduğunu dile getirerek; "Xiaomi'nin geliştirdiği ve dünyadan büyük beğeni toplayan ilk otomobilimiz artık resmi olarak piyasaya çıktı ve teslimatlarımız başladı. Bu akıllı araçlar adına gerçek bir devrimin ilk adımı” dedi.

GÜNDE 500 ADET ÜRETİM YAPACAK

Adını İngilizce “Speed ​​Ultra” kelimesinin kısaltmasından alan SU7’nin piyasaya sürülmesinin ardından Xiaomi, yoğun geçen sipariş alımı sonrası müşterilere dört ila yedi aylık bir bekleme süresi işaret etmeye başladı. Yeni üretime başlayan bir otomobil için bu süre oldukça makul karşılanırken 100 bin sipariş için 200 günlük bir teslimat süreci günde ortalama 500 adet araç üretilemi anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında ise ilk aşamada Xiaomi saatte 20 adetlik bir üretim hızı ile başlangıç yapacak gibi görünüyor.

 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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