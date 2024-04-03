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Haberler > T-Otomobil > Otomotivde tarihî mart rekoru, toplam 110 bin araç satıldı

Otomotivde tarihî mart rekoru, toplam 110 bin araç satıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Otomotivde tarihî mart rekoru, toplam 110 bin araç satıldı

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Ocak-Mart otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda yüzde 25,2 oranında artış kaydedilirken, bu üç aylık dönemde satış adetleri ise 295 bin 519 olarak kayıtlara geçti.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ -  Otomotiv sektöründeki satışlar, son 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 50,9 oranında arttı. Otomotiv pazarına motor tipine göre bakıldığında ise ocak-mart döneminde benzinli otomobil satışları 156 bin 396 adetle yüzde 67 pay alarak liderliğini sürdürürken, 2. sırada hibrit otomobil satışları 33 bin 131 adet ve yüzde 14,2 payla yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 25 bin 268 adetle 3. sırada yer alırken yüzde 10,8 payla hacim kaybetmeye devam etti. Elektrikli otomobil satışları ise 16 bin 556 adetle 4. sırada ve pazarda yüzde 7,1 oranıyla onu izledi. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 370,6 artış sağladı. 160 kW üstü elektrikli otomobil satışlarında ise geçen yılın Ocak-Mart satışlarına göre yüzde 39,2 oranında büyüme kaydedildi.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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