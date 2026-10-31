Avrupa’da Yılın Otomobili 2027 finalistleri açıklandı: 63 yıllık tarihte bir ilk

2027 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünün finalistleri belli oldu. Organizasyonun 63 yıllık tarihinde ilk kez finale kalan yedi modelin tamamı yüzde 100 elektrikli otomobillerden oluşuyor. Kazanan, 8 Ocak 2027’de Brüksel Otomobil Fuarı’nda açıklanacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Avrupa’da Yılın Otomobili olarak bilinen Car of the Year organizasyonu, 2027 ödülü için yarışacak son yedi otomobili duyurdu. Açıklanan liste, farklı boyut ve fiyat sınıflarındaki elektrikli modelleri aynı finalde buluşturdu.

İŞTE FİNALE KALAN YEDİ OTOMOBİL

Alfabetik sırayla açıklanan finalistler;

BMW iX3

Cupra Raval

Hyundai Ioniq 3

Kia EV2

Renault Twingo

Volkswagen ID. Polo

Volvo EX60

BMW iX3 ve Volvo EX60 gibi premium SUV’ların yanında, daha küçük ve erişilebilir elektrikli otomobiller de listede yer alıyor. Jüri; teknoloji, mühendislik, performans, donanım ve değer üzerinden değerlendirme yapacak.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN IONIQ 3 DE FİNALDE

Finalistlerden Hyundai Ioniq 3, Türkiye açısından da dikkat çekiyor. Avrupa’da tasarlanıp geliştirilen tamamen elektrikli kompakt hatchback, Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit fabrikasında üretiliyor.

Hyundai’nin finalistlik açıklamasına göre Avrupa pazarındaki kullanıcıların ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen model, Long Range versiyonunda 497 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor.

SON TESTLER İTALYA’DA YAPILACAK

Jüri üyeleri, 25–26 Kasım 2026’da İtalya’daki Balocco pistinde bir araya gelecek. İki günlük programda finalistler kapsamlı sürüş testlerine tabi tutulacak ve son değerlendirmeler yapılacak.

Oylamada her jüri üyesinin finalistler arasında dağıtmak üzere toplam 25 puanı bulunuyor. Tek bir otomobile verilebilecek en yüksek puan ise 10. Organizasyonun finalist duyurusuna göre jüri üyeleri, 31 Aralık’a kadar oylarını kullanabilecek.

KAZANAN 8 OCAK’TA AÇIKLANACAK

2027 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünün sahibi, 8 Ocak 2027’de Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında düzenlenecek törenle duyurulacak. Böylece ödül, son üç organizasyonda olduğu gibi yine Brüksel’de sahibini bulacak.

Bu otomobiller, 2026’da ödülü kazanan Mercedes-Benz CLA’nın ardından unvanın yeni sahibi olmak için yarışacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala