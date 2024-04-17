BYD’den off road tutkunlarına hesaplı model: BAO 3

Pekin otomobil fuarı öncesi görücüye çıkardığı off road aracı ile dikkatleri üzerine çeken BYD, giriş seviyesi olarak tanıttığı SUV modelinde genç kullanıcıları odakladığını açıkladı. Lüks donanımlı rakiplerine karşı nispeten daha ucuz olarak satışa çıkarılacağı belirtilen Bao 3 modeli tamamen elektrikli bir arazi olacak, işte detaylar:

Dünyanın merakla beklediği Pekin otomobil fuarına günler kala BYD’den önemli bir model atağı geldi. 25 Nisan’da kapılarını açacak organizasyon öncesi tanıtılan off road aracı dün Çin’de düzenlenen bahar şenliğinde gün yüzüne çıktı. Giriş seviyesi donanımlarla özellikle ilk aracını alacak genç sürücüleri hedefleyen Bao 3, ilginç tasarım detaylarına sahip.

KÖŞELİ HATLARLA KLASİKLERE GÖNDERME

Elektrikli otomobil dünyasında satış adetleriyle liderliği eline alan Çinli üretici BYD, satışa sunduğu tüm modellerde neredeyse yumuşak ve oval hatlarla markanın tasarım felsefesini ortaya koyuyor. Yeni tanıttığı 4x4 araç ise bu tasarım çizgilerinden oldukça uzakta, köşeli ve sert çizgilere sahip duruşuyla ön plana çıkıyor. Kaslı çamurluk çıkıntıları, arazi tipi tampon yapısı, yerden yüksekliği ve ilginç jantlarıyla kendine baktıran araçta dikkat çeken bir detayda tamamen açılabilen üst tavan…

DRON İLE TAKİP MODU

Aracın açılan tavanından yükselen bir drone arazide ilerlediğiniz yönde yükselerek karşınıza çıkacak manzarayı ve engelleri farklı bir açıdan ön panelde yer alan büyük ekrana yansıtıyor. Direksiyon üzerinden de kumanda edilebilen, şarjı azaldığında araca otomatik olarak dönüş yapan bu dron, üst tavanda yer alan özel bölmesi sayesinde muhafazalı bir şekilde şarj olabiliyor. Konsept olarak tanıtılan bu özellikle ilginç bir yeniliğe imza atan BYD, Bao 5 modeline benzer bu SUV modelinde tamamen elektrikli bir motora yer vereceğini açıkladı. Aracın şase tasarımında yıldız savaşlarından ilham aldıklarını dile getiren üretici bu arasın meraklıları ile Pekin’de düzenlenecek Auto China 2024 fuarında buluşturacak.