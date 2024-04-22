Çin, Tarihin en verimli dizel motorunu tanıttı!

Çin'de faaliyetlerini sürdüren Weichai Power firması yüzde 53,09'luk içsel termal verimliliğe sahip tarihteki il dizel motoru tanıttı.

Weichai Power Firması, yeni teknolojisini Çin'in Tianjin kentinde başlayan 2024 Dünya İçten Yanmalı Motorlar Kongresi'nde sergiledi. Firma yeni motorda yakıt beslemesi, hava girişi, yanma ve sürtünmeyi azaltmaya odaklandığını açıkladı.

Bu başarı, uluslararası saygın bir test kuruluşu olan TÜV SÜD ve Çin içten yanmalı motorlar için özel test kuruluşu olan Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi tarafından resmi olarak onaylandı. İki kuruluş da motorun verimlilik seviyesinin dünya rekoru olduğunu belirtti.

LİDER VERİMLİLİK İNOVASYONU

Weichai Power'ın araştırma ekibi, dört hayati sistemi optimize etmek için 500 günden fazla çalışmalarını sürdürdü. Ekip, yüksek genleşmeli yanma, karışık akışlı basınçlandırma, yüksek verimli yakıt enjeksiyonu ve düşük dirençli sürtünme azaltma teknolojilerini etkili bir şekilde geliştirdi.

Her seferinde yüzde 0.1'lik küçük ilerlemelerle elde edilen bu gelişmeler sayesinde önemli bir geliştirme gerçekleştirildi. Bu girişim, motorun dünya çapında ilk kez yüzde 53 termal verimlilik bariyerini aşmasını sağladı. Araştırmacılar bu başarının, bir insanın 100 metrede 9 saniyenin altında koşmasıyla kıyaslanabileceğini iddia ediyor.

DAHA AZ YAKIT TÜKETECEK

Yüzde 45-46 termal verimlilik seviyesinin yüzde 53'e yükselmesi demek aslında yüzde 14 oranında dizel motorun ekonomisini azaltıyor. Bu rakam, Çin'deki dizel motor sahipleri ile yapılan kıyaslamalar ile ölçüldü. Gerçekleştirilen bu yenilik, yılda yaklaşık 31 milyon ton yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 97 milyon ton azalma sağlayacak.

Yıllık 155.342 mil (250.000 kilometre) yol kat eden ağır hizmet tipi bir traktör, bu teknoloji sayesinde yaklaşık 12.000 galon dizel yakıt tasarrufu sağlayabilir. Bu verilere dizel yakıtın piyasa fiyatının litre başına 1,08 dolar (7,8 yuan) olduğu düşünüldüğünde, traktör sahibi için yıllık yaklaşık 13.529 dolar (98.000 yuan) tasarruf anlamına geliyor.





