Elektrik zammı sonrası bir depo şarj kaç TL?

1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile yüzde 38 oranında zamlanan elektrik fiyatları, bataryalı araçların kullanım maliyetini de arttırdı. Mayıs 2024 verilerine göre Türkiye’de sayıları 115 bin adede ulaşan elektrikli otomobil kullanıcılarını yakından ilgilendiren fiyat artışı sonrası en uygun şarj ev elektriği ile sağlanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan ve bugünden (1 Temmuz) itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya alınan yüzde 38’lik elektrik zammı elektrikli araç kullanıcılarını da yakından ilgilendiriyor. Özellikle çok kilometre yapan araçlarda şarj edildiği noktaya bağlı olarak benzinli araçların yakıt değerlerine yaklaşan şarj fiyatları Bugün itibari ile yeni tarife ile daha da artacak.

HANGİ ŞARJ NE KADAR TUTUYOR

Zam öncesi evde kullanılan konut elektrik birim fiyatı, düşük kademede (240 kWh’ı geçmeyen) elektrik 1 kWh başına 2.07 TL, iş yerlerinde ise 1 kWh başına 3.10 TL idi. Araç şarj noktalarında AC şarj soketlerinde firmaya göre değişkenlik gösteren birim fiyatları 1 kWh başına 4.5 ila 6 TL arasında yüksek hızlı DC şarj noktalarında ise 8 ila 11 TL arasındaydı. Yeni zamla birlikte konut elektriği (240 kWh’ı geçmeyen) 1 kHw başına 2,86 TL, iş erlerinde ise 4,28 TL olması bekleniyor. Öte yandan şarj noktalarında düşük hızlı AC bağlantı soketlerinde 6,2 TL ile 8.3, yüksek hızlı DC ünitelerde ise 11 TL ila 15.1 TL arasında olması bekleniyor.

Bu rakamlara göre daha önce 800 TL gibi ortalama bir bedelle hızlı şarj ünitesinde full şarja ulaşan 100 Kwh’lık bir elektrikli araç, yeni zamla birlikte aynı noktada 1.100 TL’ye full şarja ulaşacak. Aynı araç evden şarj edildiğinde ise ortalama 300 TL civarında tam şarja ulaşabilecek.