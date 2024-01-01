Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    'Elektrikli Çinli'ye yol açıldı! Satış şartlarında esnemeye gidildi

    Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillerin ülkemizde satılabilmesi için şart koşulan kriterlerde değişikliğe gidildi.

    &#039;Elektrikli Çinli&#039;ye yol açıldı! Satış şartlarında esnemeye gidildi
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kaan Zenginli İSTANBUL - 29 Kasım’da Resmî Gazete’de yer alan yönetmeliğe göre; AB ve Serbest Ticaret Antlaşması imzalanan ülkeler dışından ithal edilen elektrikli otomobiller için birtakım şartlar talep edilmişti. Buna göre markaların en az 7 bölgede 20 yetkili servisi bulunması, serviste çalışanların mesleki yeterlilik belgesi olması, çağrı merkezi kurulması ve markaların yetkili distribütörü olması şartı aranacaktı. Ve tüm bunların yapılabilmesi için 30 gün süre verilmişti. Sektör temsilcileri konuyla ilgili ‘sürenin kısa olduğunu’ yetkili bakanlığa bildirerek ‘uzatım’ talebinde bulunmuştu. Sürenin dolması ile birlikte satış şartlarında esnemeye gidildi. 

    KÜÇÜK ARAÇLARI KAPSIYOR

    Buna göre 7 coğrafi bölgede 20 servis kurulması kuralı sadece Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M sınıfı ve üzerinde M sınıfı taşıt donanımlarını bulunduran L6 ve L7 sınıfı için geçerli olacak. Bu da şehir için kullanımı olan ve küçük sınıftaki ve ucuz elektrikli araçları kapsayacak. Kısacası otomobil sınıfında bulunan elektrikli araçların satışında özel şart aranmayacak. Satış şartlarının geçerli olduğu model tipleri ise  şöyle; L6 Sınıfı: Azami hızı 45 km/saati, elektrik motorlu araçlarda akü ağırlığı hariç yüksüz ağırlığı 0.35 tonu, kıvılcım ateşlemeli motor ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü, diğer tip içten yanmalı motorlu ise azami net gücü 4 kW’ı, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW’ı geçmeyen dört tekerlekli araçlar. 
    L7 Sınıfı: Elektrik motorlu araçlarda akü ağırlığı hariç yüksüz ağırlığı 0.4 tonu, azami net gücü 15 kW’ı geçmeyen ve L6 sınıfına girmeyen dört tekerlekli araçlar.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Araba
    Haberler > T-Otomobil > 'Elektrikli Çinli'ye yol açıldı! Satış şartlarında esnemeye gidildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yollardaki Togg sayısı 20 bine dayandı! - T-OtomobilYollardaki Togg sayısı 20 bine dayandı!Xiaomi'nin aracı Tesla'ya rakip olacak - T-OtomobilXiaomi'nin aracı Tesla'ya rakip olacakİkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi - T-Otomobilİkinci elde 'keriz silkeleme' dönemiHuawei'nin otomobili M9 tanıtıldı - T-OtomobilHuawei'nin otomobili M9 tanıtıldıOtomobil devleri, 14 milyondan fazla aracı geri çağırdı - T-OtomobilOtomobil devleri, 14 milyondan fazla aracı geri çağırdı710 bin liradan başlıyor! Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller belli oldu - T-Otomobil710 bin liradan başlıyor! Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller belli olduEn güvenilir otomobil markaları belli oldu - T-OtomobilEn güvenilir otomobil markaları belli olduRus yapımı elektrikli araç, Tesla'ya rakip oldu! - T-OtomobilRus yapımı elektrikli araç, Tesla'ya rakip oldu!Otomobil devinden skandal hata! Satışı durdurdu - T-OtomobilOtomobil devinden skandal hata! Satışı durdurduLexus Türkiye premium B-SUV İle büyüyecek - T-OtomobilLexus Türkiye premium B-SUV İle büyüyecek
    Sonraki Haber Yükleniyor...