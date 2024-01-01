'Elektrikli Çinli'ye yol açıldı! Satış şartlarında esnemeye gidildi

1 Ocak 2024 05:29 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 05:32

Kaan Zenginli İSTANBUL - 29 Kasım’da Resmî Gazete’de yer alan yönetmeliğe göre; AB ve Serbest Ticaret Antlaşması imzalanan ülkeler dışından ithal edilen elektrikli otomobiller için birtakım şartlar talep edilmişti. Buna göre markaların en az 7 bölgede 20 yetkili servisi bulunması, serviste çalışanların mesleki yeterlilik belgesi olması, çağrı merkezi kurulması ve markaların yetkili distribütörü olması şartı aranacaktı. Ve tüm bunların yapılabilmesi için 30 gün süre verilmişti. Sektör temsilcileri konuyla ilgili ‘sürenin kısa olduğunu’ yetkili bakanlığa bildirerek ‘uzatım’ talebinde bulunmuştu. Sürenin dolması ile birlikte satış şartlarında esnemeye gidildi.

KÜÇÜK ARAÇLARI KAPSIYOR

Buna göre 7 coğrafi bölgede 20 servis kurulması kuralı sadece Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M sınıfı ve üzerinde M sınıfı taşıt donanımlarını bulunduran L6 ve L7 sınıfı için geçerli olacak. Bu da şehir için kullanımı olan ve küçük sınıftaki ve ucuz elektrikli araçları kapsayacak. Kısacası otomobil sınıfında bulunan elektrikli araçların satışında özel şart aranmayacak. Satış şartlarının geçerli olduğu model tipleri ise şöyle; L6 Sınıfı: Azami hızı 45 km/saati, elektrik motorlu araçlarda akü ağırlığı hariç yüksüz ağırlığı 0.35 tonu, kıvılcım ateşlemeli motor ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü, diğer tip içten yanmalı motorlu ise azami net gücü 4 kW’ı, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW’ı geçmeyen dört tekerlekli araçlar.

L7 Sınıfı: Elektrik motorlu araçlarda akü ağırlığı hariç yüksüz ağırlığı 0.4 tonu, azami net gücü 15 kW’ı geçmeyen ve L6 sınıfına girmeyen dört tekerlekli araçlar.