Otomobil devleri fabrikalarını kapattı! Müşteriler kara kara düşünüyor

26 Aralık 2023 14:29 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 14:38

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Toyota Motor'un alt kuruluşlarından Daihatsu, Japonya'daki dört fabrikasının tamamında üretim hatlarını kapattı. Ülkenin ulaştırma bakanlığından yetkililer ise, geçtiğimiz günlerde Daihatsu başkanının güvenlik testlerinde hata yaptıklarını itiraf etmesinin ardından, güvenlik sertifikalarını araştırmaya başladı.

26 Aralık 2023 Salı günü itibarıyla Japon firma üretimi tamamen durdurdu. Daihatsu Motor'un 64 araç modelinde hatalı ve uygunsuz testler yaptığı ortaya çıkmış, geçtiğimiz hafta firma, Japonya içindeki ve dışındaki tüm araç sevkiyatlarını askıya aldığını açıklamıştı. Peş peşe gelen itirafların ardından ulaştırma bakanlığı yetkilileri, onlarca yıldır devam ettiği anlaşılan sorunlara ilişkin daha derin bir araştırma başlattı.

Sevkiyatların ve üretimin durdurulmasının, binlerce otomobil parçası üreticisini ve çalışanlarını etkileyerek yerel ekonomilere potansiyel bir darbe vurması bekleniyor.

Bu yılın başındaki güvenlik testi usulsüzlükleri, Daihatsu'ya yönelik geniş ve sistematik sorunlar tespit eden bağımsız bir kurum soruşturmasını tetikledi. Bu skandal, son yıllarda Japonya'nın en büyük otomobil üreticilerinden en az beşinde tespit edilen güvenlik veya diğer ihlallere eklendi.

Şu ana kadar sahte testlerden dolayı herhangi bir kaza veya ölüm haberi ise bildirilmedi.

OTOMOBİL DEVLERİNDE ÜRETİME EN AZ BİR AY ARA

Daihatsu, Pazartesi günü bazı fabrikalarını kapatmaya başladığını ve Salı günü Shiga, Kyoto ve Oita vilayetlerindeki dört fabrikanın yanı sıra Osaka'daki genel merkezinde de üretimin durdurulduğunu açıkladı. Şirket, üretimin ne zaman yeniden başlayacağını belirtmezken, basında çıkan haberlerde fabrikaların en azından Ocak ayına kadar askıya alınacağı aktarılıyor.

Japon üretici Daihatsu, Toyota'nın Japonya'da popüler olan küçük otomobiller ve kamyonlar konusunda uzmanlaşmış birimidir. Şirket, 2022 mali yılında dört fabrikada yaklaşık 870 bin aracın montajını gerçekleştirdi. Pazar araştırma şirketi Teikoku Databank'a göre Daihatsu fabrikaları, Japonya genelinde 8 bin 136 şirketi kapsayan tedarik zincirlerine sahip ve satışların toplamı 2,2 trilyon (15,53 milyar dolar) seviyesinde.

Bir raporda, "Sevkiyatın askıya alınması ne kadar uzun sürerse, bunun şirket gelirleri, istihdam ve yerel ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin endişeler de o kadar büyük olur" ifadesi yer aldı.

64 ARAÇ MODELİNDE CİDDİ HATALAR TESPİT EDİLDİ

Üretimin durmasına yol açan sorunlar, 64 modelde ve Toyota tarafından satılan bir motor dahil olmak üzere üç araç motorunda bulundu. Sorunlar aynı zamanda Japonya'da satılan Mazda ve Subaru'nun bazı modelleri ile yurt dışında satılan Toyota ve Daihatsu modellerini de etkiledi.

Daihatsu'ya yönelik araştırmada, daha önce bildirilen sorunlara ek olarak, 25 test kategorisinde güvenlik testleri ve diğer prosedürlerde 174 yeni usulsüzlük vakası tespit ettiler. Sorun, Nisan ayında ortaya çıkmıştı ve Daihatsu'nun kapı kaplamaları testlerinde hile yaptığı ileri sürüldü.

Yetkililer, yandan çarpışma testlerindeki sorunların Mayıs ayında ortaya çıktığını söyledi. Ayrıca veriler üzerinde oynandığı ve yetkisiz test prosedürlerinin kullanıldığı da tespit edildi.

DAIHATSU BAŞKANI HİLE YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Geçen hafta gazetecilere konuşan Daihatsu Başkanı Soichiro Okudaira, güvenlik testlerinde ve prosedürlerinde hile yapıldığını kabul ederek bunun güvenlik sertifikalarının ihmal edilmesiyle eşdeğer olduğunu söyledi. Sorunları, iddialı talepleri karşılamaya çalışan ve baskı hisseden işçilere bağladı.