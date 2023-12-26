En güvenilir otomobil markaları belli oldu! Volvo ilk beşte bile yok

26 Aralık 2023 13:55 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:03

Otomobil modelleri sağlamlığına, konforuna, teknolojik özelliklerine ve hızına göre gibi çeşitli özellikleriyle sınıflandırılmakta. Örneğin, sağlamlık denilince akla Volvo markası gelmekte. Bu konuda İsveçli firma dünyaya nam salmış durumda. Ancak yeni yayımlanan bir analize göre, dünyanın en güvenilir markaları listesinde Volvo ilk beşte bile değil.

Mercedes, Hyundai, Mini, Audi ve BMW dahil onlarca markanın yer aldığı "en güvenilir otomobil markaları" listesi medyada ilgi çekti. Listenin ilk sıralarındaysa oldukça şaşırtıcı isimler yer alıyor.

Consumer Reports'un Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık tüketici verilerini göz önünde bulundurarak hazırladığı analizde, otomobil markaları, 100 üzerinden puanlandı. Böylece "dünyanın en güvenli otomobil markaları" listesi oluşturuldu.

DÜNYANIN EN GÜVENİLİR OTOMOBİL MARKALARI 2023

Peki, dünyanın en güvenilir otomobil markaları listesinde hangi araç üreticileri var ve kaç puan aldılar? İşte 2023 yılında otomobil devlerinin aldığı puanlar...

10-Kia / Puan: 61

9-BMW / Puan: 64

8-Porsche / Puan: 66

7-Mazda / Puan: 67

6-Subaru / Puan: 69

5-Honda / Puan: 70

4-Acura / Puan: 70

3-Mini / Puan: 71

2-Toyota / Puan: 76

1-Lexus / Puan: 79