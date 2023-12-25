25 Aralık 2023 10:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:09

GM, Chevy Blazer EV'nin piyasaya sürülmesinden sadece birkaç hafta sonra, aracı sürülemez hale getiren yazılım sorunlarına ilişkin şikayetlerin ardından satışını durdurdu. ABD merkezli araç platformu Edmunds, şirketin teslimatları durdurduğunu teyit etti ve daha önce, SUV testleri sırasında bilgi-eğlence sisteminin sürekli çökmesi ve çok sayıda hata mesajı göstermesi gibi 23 sorunu belgelemişti.

Edmunds, 2024 Chevrolet Blazer EV RS AWD satın alarak uzun vadeli testler için aracı filosuna ekledi. Ancak aracı satın aldıktan iki ay sonra SUV'un iki haftadır bayide olduğunu bildirdi. 23 arıza bildiren platform, "Bayiden aldığımız şey endişe vericiydi, Edmunds olarak yeni bir arabada gördüğümüz en uzun büyük arıza listesi." şeklinde bir iddiada bulundu.

CHEVY BLAZER ŞARJ SIRASINDA HATA VERDİ

Inside EVs yazarı Kevin Williams da Blazer EV'yi test ettiğinde daha büyük sorunla karşılaştı. Ekranla ilgili benzer sorunlarla karşılaşmasının yanı sıra şarj sırasında araba bozulunca zor durumda kaldığını aktardı. Aracın CarPlay ve Android Auto içermeyen bilgi-eğlence sistemi, sürüş sırasında kapandı ve ardından bataryayı şarj etme girişimi başarısız oldu ve "Aracı Yakında Servise Alın" hata mesajı oluştu.

GM Chevrolet, Edmunds'a yaptığı açıklamada, "Sınırlı sayıda Blazer EV sahibinin bazı yazılım kalitesi sorunları yaşadığının farkındayız. Müşterilerimizin araçlarıyla harika bir deneyim yaşamasını sağlamak için Blazer EV satışlarını geçici olarak durduruyoruz." ifadesini kullandı.

Şirketin Başkan Yardımcısı Scott Bell, tüm yeni teslimatların duraklatıldığını şu sözlerle açıkladı: "Sınırlı sayıda müşterinin Blazer EV'lerinde yazılımla ilgili kalite sorunları yaşadığının farkındayız. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir ve bu nedenle yeni teslimatlara kısa bir ara vereceğiz."

GM, bunun "sınırlı" sayıda araçta yaşanan bir hata olduğunu belirtse de kaç aracın etkilendiğini açıklamadı.

Chevrolet Blazer EV modeli, GMC Hummer EV ve Cadillac Lyriq'in de aralarında bulunduğu bir dizi başka araçta kullanılan GM'nin Ultium pil sistemiyle çalışıyor.