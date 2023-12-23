Yeni Ford araçları Türkiye'de satışa çıktı! İşte Tourneo Courier ve Transit Courier özellikleri ve fiyat listesi

23 Aralık 2023 14:00 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 14:16

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, Ford Courier'in yeni nesil versiyonu olan yeni Ford Tourneo Courier ve Transit Courier; performans, işlevsel tasarım, gelişmiş bağlanabilirlik ve ileri güvenlik sistemlerinin ideal bir birleşimi olarak her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Yeni nesil Courier'in araç mimarisi, müşteri ihtiyaçları ve beklentileri temel alınarak, Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından 'Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking)' felsefesi ile geliştirildi. Bu yaklaşım, Courier'in müşterilere en uygun çözümleri sunmasını sağlıyor.

Pratik tasarımıyla ticari filoların işlerini kolaylaştıran yeni Transit Courier serisi, gelişmiş yeteneklere ve güçlü, modern bir görünüme sahip. Courier serisi aynı zamanda tasarımı ve özellikleriyle binek araçlara alternatif olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tasarımından üretimine kadar her aşamasında Ford Otosan imzasını taşıyan Courier'in, üstün performans ve işlevsel tasarımın ideal birleşimi olarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın ticari araç lideri pozisyonuna ulaşmalarına büyük katkı sağladığını belirterek, "Tasarım odaklı düşünce anlayışıyla geliştirdiğimiz yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier modellerimiz de müşterilerimizin hayatlarının her alanında benzersiz bir konfor, ileri teknoloji ve verimlilik sunarak segmentinde referans noktası olacak." ifadesini kullandı.

FORD YENİ ARAÇLARINDA SÜRÜŞ PERFORMANSINI ARTIRDI

Yeni Courier serisi, yeni benzinli ve dizel güç aktarma sistemleri seçeneklerinin yanı sıra rafine ve verimli 8 vitesli otomatik şanzımanla ihtiyaçlara çok daha kolay uyum sağlıyor.

Yeni Tourneo Courier'in benzinli EcoBoost motoru; 6 ileri manuel şanzımanda 100 PS ve 125 PS seçenekleriyle gelirken; 7 ileri otomatik şanzıman 125 PS güç sağlıyor. 1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu da 100 PS güç üreten 6 manuel vitesli şanzımanla bir arada bulunuyor.

Yeni nesil Ford Transit Courier'in benzinli versiyonu; 6 vitesli manuel şanzımanla 100 PS güç sağlayan, 7 vitesli otomatik şanzımanla 125 PS güç sağlayan 1.0 litre EcoBoost motor seçeneklerine sahip. 1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu ise, 100 PS ve 250 Nm tork üreten 6 manuel vitesli şanzımanla birlikte geliyor. Tüm seçenekler hızlı ve yumuşak vites geçişleri sağlıyor.

Yeni Tourneo Courier rahatlığı, kapasitesi ve farklı konfigürasyon seçenekleriyle günlük yaşamdaki her türlü ihtiyaca uyum sağlıyor. Katlanabilir arka koltukları ve esnek yerleşim seçenekleri sayesinde 2,45 metreküplük bagaj hacmiyle iş seyahatlerinden doğa gezilerine kadar her durumda tüm eşyaları kolayca taşıyabiliyor. Kombide 4+1 oturma özelliği sayesinde koltuklar kapalı değilken 5 kişilik kapasiteyle yolculuk yapılabiliyor.

Kullanışlılığı artırmak üzere daha uzun, daha geniş ve daha yüksek olacak şekilde oluşturulan yeni seri, kompakt tasarıma bambaşka bir anlam kazandırıyor. Yeni Transit Courier'in tekerlek kemerleri arasında 1,22 m olan 1,8 m yük uzunluğu, iki euro palet yük taşıyabiliyor. 1,26 m olan yükleme alanı yüksekliği sayesinde daha fazla hacim ve ferahlık sunuyor. Transit Courier’de de mevcut hacim yüzde 25 artarak 2,9 m3’lük geniş bir alan sağlıyor.

FORD TOURNEO COURIER VE TRANSIT COURIER ÖZELLİKLERİYLE MEST ETTİ

Yeniden tasarlanan Courier serisinin en dikkati çeken yönü SUV benzeri dış tasarımı. Dış tasarımı Courier'in sağlamlığını, işlevselliğini ve çok yönlülüğünü vurguluyor. Teknolojik iç tasarımında ise telefon tutucu, orta konsolda iki bardak tutucu ve ek saklama alanıyla daha fazla konfor oluşturuyor.

Yeni nesil Courier'in akıllı telefon ekranını yansıtabilen, 8 inçlik dokunmatik ekranlı en yeni SYNC 4 sistemi, gelişmiş bağlantı ve kablosuz güncellemeleri sağlayan dahili bir modemle birlikte çalışıyor. Merkezi ekranı tamamlayan 8 inçlik dijital gösterge paneli, sürücü odaklı bir kokpit oluşturuyor.

Ford Otosan, tasarımından üretimine kadar her aşamasına imzasını attığı ve ilk defa 2014 yılında Yeniköy fabrikasında hattan indirdiği Courier'in dünyadaki tek üretim merkezi konumunda. Ticaretin dinamiklerini değiştiren Courier, Ford'u kompakt van segmentine sokan araç olarak biliniyor. Yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier, şirketin Craiova fabrikasında hattan indirdiği ilk araç ünvanına sahip.

FORD TOURNEO COURIER VE TRANSIT COURIER FİYAT LİSTESİ

Courier serisinin tam elektrikli ve bağlantılı versiyonu da Craiova fabrikasında üretilecek ve 2024 yılında müşterilerle buluşacak.

Peki, Ford Tourneo Courier ve Ford Transit Courier Türkiye fiyatları kaç bin TL? Ford Tourneo Courier 917 bin 400 TL, Transit Courier ise 787 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.