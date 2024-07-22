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Elektrikli ve hibrit payı %10’a ulaştı! Kiralamada ilk çeyrek yatırımı 22,3 milyar TL

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elektrikli ve hibrit payı %10’a ulaştı! Kiralamada ilk çeyrek yatırımı 22,3 milyar TL

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de elektrikli ve hibrit motorlu araç payı yüzde 10’a ulaştı! Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), verilerine göre kiralamada ilk çeyrek yatırımı 22,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2024 yılının 1. Çeyreğine ilişkin sektör verilerini açıkladı.

Bu kapsamda; operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk çeyreğinde 22,3 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 18 bin aracı filosuna kattı.

Operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payının yüzde 7,2’ye, elektrikli ve hibrit araçların payının ise yüzde 9,4’e çıkması da raporda dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Sektörün özkaynaklarının 95 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, “Bu da sektörümüzün aktif toplamının neredeyse yarısı anlamına geliyor. Sektörümüz ihtiyaç duyduğu finansmanın yarısını öz kaynakları ile karşılıyor. Sektörün takipteki alacaklar oranının (NPL Oranı) yüzde 1’in altında olması ise sağlıklı bir yapının göstergesi” dedi.

Türkiye’de iş amaçlı olarak kullanılan 2 milyon 500 bin motorlu kara taşıtı olduğunu ifaden eden Kağan Yaşa, “Verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından sunduğu birçok avantaja rağmen, ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10 kadarı operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde ise şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payı son 7 yıl içinde yüzde 48’den yüzde 57’ye çıktı. Tüm bu verilere dayanarak ülkemiz operasyonel araç kiralama sektörünün önümüzdeki dönemde sağlam adımlarla ve sürdürülebilir şekilde büyüyeceğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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