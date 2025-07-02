En çok satan markalar listesinde ilginç değişim: Artık Renault ve Fiat…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan Haziran ayı otomotiv satış verilerine göre Türkiye’de en çok satan markalar sıralamasında ilginç değişimler yaşandığı ortaya çıktı. Son 10 yılın değişmez şampiyonları Renault hâlâ liderliği sürdürüyor gibi görünse de toplamda %4,2 düşüşte, Fiat ise %33,7’lik düşüşle 5’nci sırada yer alıyor. Listenin şaşırtan isimleri ise Tesla (+%170) ile BYD (+%1799) olarak göze çarpıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayınladığı Haziran ayı raporuna göre ülkemizde en çok satan markalar sıralamasında ilginç değişimler yaşandı. Son 10 yılda Türkiye’de en çok satan otomobil markaları olarak ön plana çıkan Renault, Fiat ve Ford yaşadığı düşüş trendi ile şaşırtırken, Tesla ve BYD’nin küresel çaptaki rekabeti ülkemizde hissedilmeye başladı.

Tabloya göre Renault hâlâ lider gibi görünse de geçen yılın aynı dönemine oranla %4,28 düşüş yaşayan markanın liderliği artık eskisi kadar güçlü değil. Sadece yerli 2 modeliyle (Clio ve Megane Sedan) hacim yakalayabilen Renault, elektrikli satışlarında ise potaya bile girebilecek güce erişebilmiş değil.

Öte yandan Egea model ailesinin üretimini bu yıl sonu durdurmayı planlayan Fiat ise %33,7’lik gerileme ile listede 5’nci sıraya gerilemiş durumda. Ford Türkiye ise otomobil satışlarında ülkemizdeki en zor günlerini yaşıyor. Geçen yıl haziran ayına oranla satışlarından %34,5 düşüş yaşayan marka Haziran 2025 listesinde 19 numaraya kadar düşüş gösterdi.

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Tabloda en dikkat çeken markalar ise Tesla ve BYD. Türkiye’ye özel indirimli fiyatıyla Togg ve BYD’nin önüne geçmeyi başaran Tesla, %170 satışlarını arttırdı. BYD ise %1799 gibi inanılmaz bir büyüme ile dikkat çekiyor. Bu yükseş sıçrayış geçen yıl Haziran ayında BYD’nin Türkiye pazarına araç arz edememesinden kaynaklanıyor. Öte yandan yakın dönemde Türkiye’de en çok satan SUV markası olan Chery, yaşadığı ÖTV çalımı ile %62’lik bir düşüş yaşıyor.

HAZİRANDA EN ÇOK BÜYÜYEN YERLİ MARKA TOGG OLDU

%78,77'lik artışla TOGG bu ayki en çok büyüyen yerli marka oldu. 3.098 adet satışa ulaşması, artık sadece "merak edilen" bir modelden öte, tercih edilen bir otomobil haline geldiğini gösteriyor. BYD Türkiye’de vitrine 7 farklı model sunarken Togg’un tek modelle yakaladığı bu başarı dikkat çekici.

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PAZARDA BÜYÜME VAR AMA DENGELER DEĞİŞİYOR

Genel pazar ODMD verilerine göre %6,62 büyürken, markalar arasında çok farklı dinamikler gözleniyor. Yerleşik Avrupalı markalar geride kalırken, elektrikli odaklı yeni oyuncular öne çıkmaya başlıyor. Haziran 2025’te Türkiye otomobil pazarının %75,88’i ithal modellerden oluşurken yerli üretim payı %24,1’e kadar geriledi.

İŞTE HAZİRAN AYINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

MARKA SATIŞ (2025) SATIŞ (2024) DEĞİŞİM (%) Renault 9258 9672 -4,28% Volkswagen 8418 5043 66,92% Tesla 7235 2670 170,97% BYD 6857 361 1799,45% Fiat 5993 9046 -33,75% Peugeot 5053 5118 -1,27% Toyota 4936 4673 5,63% Hyundai 4606 4683 -1,64% Skoda 4512 3862 16,81%