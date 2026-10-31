Koenigsegg, ABD’ye teslim ettiği yedi CC850 için geri çağırma başlattı. Elektronik park frenindeki yazılım sorunu, belirli koşullarda otomobilin kendiliğinden hareket etmesine yol açabiliyor.

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Yaklaşık 3,6 milyon dolarlık Koenigsegg CC850, elektronik park freninde tespit edilen sorunla gündemde. ABD’deki geri çağırma, 2025 ve 2026 model yıllarına ait toplam yedi otomobili kapsıyor.

GERİ VİTESTE PARK FRENİ DEVREDE KALMIYOR

Koenigsegg’in ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne sunduğu rapora göre sorun, motor çalışırken geri vites seçildiğinde ortaya çıkıyor. Bu durumda elektronik park freni düğmesine basılması, frenin kalıcı olarak devreye girmesini sağlamıyor.

Fren yalnızca düğmeye basılı tutulduğu sürece uygulanabiliyor. Sürücü eğimli bir zeminde, motor çalışır ve geri vites seçili durumdayken araçtan ayrılırsa otomobil hareket edebiliyor. Park freni devrede olmadığında gösterge ışığı da sönüyor.

En pahalı geri çağırma! 3,6 milyon dolarlık Koenigsegg CC850’de park freni sorunu

BİR KULLANICI BİLDİRİMİYLE ORTAYA ÇIKTI

Üretici, 12 Ekim’de bir CC850’nin sürücüsü araçtan ayrıldıktan sonra eğimli zeminde hareket ettiğine ilişkin bildirim aldı. Aynı gün başlayan incelemenin ardından 19 Ekim’de gönüllü geri çağırma kararı verildi. Şirket, bu tarih itibarıyla sorunla bağlantılı yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Raporda, söz konusu durumun mevcut statik park freni testlerinin kapsamı dışında kaldığı ve ilgili standartlara aykırılık tespit edilmediği de belirtildi.

En pahalı geri çağırma! 3,6 milyon dolarlık Koenigsegg CC850’de park freni sorunu

ÇÖZÜM ÜCRETSİZ YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Sorun, park freni kontrol yazılımının güncellenmesiyle giderilecek. Güncelleme kablosuz olarak sunulacak, işlemin uzaktan tamamlanamadığı araçlarda aynı uygulama yetkili servis tarafından ücretsiz yapılacak.

ÇİFT TURBOLU V8 MOTORLA 1.385 HP

CC850’nin merkezinde, Koenigsegg tarafından geliştirilen 5,0 litrelik çift turbolu V8 motor bulunuyor. Benzinle 1.185 beygir güç üreten motor, E85 yakıt kullanıldığında 1.385 beygire ulaşıyor. Maksimum tork ise 4.800 dev/dak’da 1.385 Nm olarak açıklanıyor.

Motorun devir sınırı 8.500 dev/dak’ya kadar çıkarken otomobilin ağırlığı 1.385 kilogram seviyesinde. Karbon fiber monokok şasiye sahip iki kişilik modelde, sökülerek ön kaputun altına yerleştirilebilen sert tavan da bulunuyor.

En pahalı geri çağırma! 3,6 milyon dolarlık Koenigsegg CC850’de park freni sorunu

AYNI ŞANZIMANDA MANUEL VE OTOMATİK KULLANIM

Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Engage Shift System adlı şanzıman teknolojisi. Sistem, debriyaj pedalı ve açık kanallı vites koluyla altı ileri manuel kullanım deneyimi sunarken aynı zamanda dokuz ileri tam otomatik olarak da çalışabiliyor.

Sürücü, tercihine göre bu iki kullanım biçimi arasında geçiş yapabiliyor. Böylece CC850, manuel vitesin sürücü katılımını otomatik şanzımanın kullanım kolaylığıyla aynı otomobilde buluşturuyor.

DÜNYA GENELİNDE 70 ADETLE SINIRLI

Tasarımında markanın ilk seri üretim otomobili CC8S’ten izler taşıyan CC850, Koenigsegg’in otomobil üretimindeki 20’nci yılı ve şirketin kurucusu Christian von Koenigsegg’in 50’nci yaş günü için geliştirildi.

Dünya genelinde 70 adetle sınırlanan model, kabininde de klasik tasarım unsurlarını koruyor. Analog göstergeler ve mekanizması görülebilen vites kolu, otomobilin sürüş deneyimine odaklanan yaklaşımını tamamlıyor.

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