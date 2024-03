En sevimli elektrikli: Fiat Topolino! İşte fiyatı ve özellikleri

Citroen Ami’nin en büyük rakibi Fiat Topolino, 449 bin 900 TL’lik fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunuldu. B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren yasal olarak kullanıma uygun olan sevimli araç, tasarımında 1936 yılında üretilen bir Fiat modelinde çizgiler taşıyor. %100 elektrikli motora sahip olan Topoline’nin hızı 45 km/s ile sınırlandırılırken, araç tam şarjla 75 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ — Fiat Topolino karşımıza pratik şehir içi ulaşıma eğlenceli çözüm arayanlar için, ilginç bir seçenek olarak çıkıyor. Pratik kullanım kolaylığı, sıra dışı tasarımı ve Dolce Vita olarak tanımlanan renk seçenekleri ile dikkat çeken araç Türkiye’de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanıma uygun.

İki farklı gövde tipi bulunan Topolino’nun üstü kapalı versiyonu, 449 bin 900’TL’lik etiketle FIAT showroomlarında ve markanın online satış kanalı üzerinden satışa sunuluyor. Araçta opsiyonel olarak tercih edilebilen Plus Paket, aracın fonksiyonelliğini ve şıklığını daha da ileriye taşıyor. Plus Paket’te yer alan Arka Bagaj Taşıma Aksesuarı, ön panelde yer alan kumaş kaplamalı “Dolce Vita” saklama kutusu, Krom Yan Ayna kapakları Topolino’nun zarifliği daha da öne çıkartıyor. Plus Paket için ise 30 bin TL fark ödemek gerekiyor…

KAMPANYA İLE SATIŞA BAŞLADI

FIAT, Topolino için lansmana özel bir de satış kampanyasını hayata geçiriyor. Sınırlı sayıda Topolino, mart ayında 150 Bin TL, 15 ay, yüzde sıfır faizli kredi imkânı ve aylık 10 bin TL’lik taksitle satışa sunuluyor. Topolino’nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita’nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor.

1936 yılında tanıtılan Fiat Topolino ve Fiat 500 modellerinde gönderme yapan sevimli tasarımın altında elektrikli bir teknoloji yer alıyor. Araç dört saatten daha kısa bir sürede şarj olan 5,4 kWh batarya ile karşımıza çıkarken, 45 km/s’lik güvenli maksimum hıza ve 75 kilometreye uzamabilen menzile sahip. Şehir içi ve kısa mesafeli sürüşlerde ideal bir çözüm sunan otomobil en düşük elektrik tüketimine sahip araçlar içerisinde yer alırken ulaşım maliyetlerini neredeyse yüzde 80’e varan oranda düşürebiliyor…