Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Mevlüt Öztekin'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir?

Mevlüt Öztekin'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mevlüt Öztekin&#039;in hayatı ve biyografisi! AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında vatandaşlar İlçe Belediye Başkan Adaylarının biyografilerini arama motorlarında aratıyor. Kağıthane'den aday olan Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Evli mi? Mevlüt Öztekin'in hayatına dair detaylar ve daha fazlası içeriğimizde

31 Mart Yerel seçimlerinde aday olan Kağıthane İlçe Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Mevlüt Öztekin'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okullardan mezun oldu? Mevlüt Öztekin'in kariyer hayatı ve biyografisine dair detayları sizler için araştırdık 

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

Mevlüt Öztekin, 1981 yılında dünyaya geldi. Aslen Sivas Koyulhisar'lıdır. İlk ve orta öğrenimini Kağıthane'de tamamlayan Öztekin, 1999 yılında Kağıthane İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Ardından 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

İş hayatına 2005 yılında başladı. 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştığı dönemlerde Kurumsal kaynak planlama programı üzerine uygulamalar geliştirdi.

Siyasi hayatına ilk adımlarını da 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunarak attı. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.

2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Öztekin, AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Mevlüt Öztekin, evli ve üç çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nasuh Coşkun kimdir, nereli? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Nasuh Coşkun hayatı ve biyografisi - BiyografiNasuh Coşkun kimdir, nereli? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Nasuh Coşkun hayatı ve biyografisiVeli Arslan'ın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan nereli? - BiyografiVeli Arslan'ın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan nereli?Aziz Yeniay kimdir, nereli? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay hayatı ve biyografisi - BiyografiAziz Yeniay kimdir, nereli? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay hayatı ve biyografisiKadem Ekşi kimdir, nereli? AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi hayatı ve biyografisi - BiyografiKadem Ekşi kimdir, nereli? AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi hayatı ve biyografisiAhmet Cin kimdir, nereli? AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin hayatı ve biyografisi - BiyografiAhmet Cin kimdir, nereli? AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin hayatı ve biyografisiBünyamin Demir'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kimdir? - BiyografiBünyamin Demir'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kimdir?Şeyma Döğücü kimdir, nereli? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü hayatı ve biyografisi - BiyografiŞeyma Döğücü kimdir, nereli? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü hayatı ve biyografisiHüseyin Coşkun kimdir, nereli? AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun hayatı ve biyografisi - BiyografiHüseyin Coşkun kimdir, nereli? AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun hayatı ve biyografisiHasan Tahsin Usta'nın biyografisi! AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı H. Tahsin Usta kimdir? - BiyografiHasan Tahsin Usta'nın biyografisi! AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı H. Tahsin Usta kimdir?Ali Tombaş kimdir, nereli? AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş hayatı ve biyografisi - BiyografiAli Tombaş kimdir, nereli? AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş hayatı ve biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...