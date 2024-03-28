Mevlüt Öztekin'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında vatandaşlar İlçe Belediye Başkan Adaylarının biyografilerini arama motorlarında aratıyor. Kağıthane'den aday olan Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Evli mi? Mevlüt Öztekin'in hayatına dair detaylar ve daha fazlası içeriğimizde

31 Mart Yerel seçimlerinde aday olan Kağıthane İlçe Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Mevlüt Öztekin'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okullardan mezun oldu? Mevlüt Öztekin'in kariyer hayatı ve biyografisine dair detayları sizler için araştırdık

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

Mevlüt Öztekin, 1981 yılında dünyaya geldi. Aslen Sivas Koyulhisar'lıdır. İlk ve orta öğrenimini Kağıthane'de tamamlayan Öztekin, 1999 yılında Kağıthane İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Ardından 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

İş hayatına 2005 yılında başladı. 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştığı dönemlerde Kurumsal kaynak planlama programı üzerine uygulamalar geliştirdi.

Siyasi hayatına ilk adımlarını da 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunarak attı. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.

2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Öztekin, AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Mevlüt Öztekin, evli ve üç çocuk babasıdır.