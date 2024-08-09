En ucuz BMW satışa sunuldu: Karşımızda Yeni 120!

Ülkemizde Borusan Otomotiv tarafından temsil edilen BMW’nin Yeni 120 M Sport modeli 2.298.200 TL’lik liste fiyatıyla satışa sunuldu. 1.5 litrelik benzinli mild hibrit üniteye sahip araç 170 beygir güç üretirken 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.8 Saniyede ulaşıyor.

Alman otomotiv üreticisi kompakt sınıfta uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü varlığını artık Yeni Yeni BMW 120 modeli ile devam ettirecek. Ülkemizde de satışa sunulan otomobilin kaputunun altında ise 1.5 litre hacmindeki mild hibrit benzinli motor görev yapacak. 170 Beygir güç ve 280 Nm maksimum tork ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.8 Saniyede ulaşan Yeni BMW 120, 100 km’de ortalama 5.3 - 6 litre yakıt tüketimiyle günlük şehir trafiğinde kullanıma gayet rahat ayak uydurabilecek niteliklerde.

JANTLAR 19 İNÇ OLDU

BMW markasının yeni modellerinde yer verdiği tasarım detayları arasında yer alan, göz alıcı 4 segmentli LED gündüz aydınlatmaları ile dikey ve yatay çıtalara sahip yeni BMW Böbrek Izgaraları, Yeni BMW 120’nin ön görünümünü tamamlıyor. Yeni BMW 120, 19 inç boyutuna varan jant seçenekleriyle daha güçlü bir duruş sergilerken isteğe göre sunulan siyah tavan rengiyle de ayrışıyor. Yeniden tasarlanan stopları ve parlak siyah difüzöre sahip arka tamponun yanı sıra M Sport tasarıma özgü dikey reflektörler ise araca genç ve dinamik bir görünüm katıyor.

İÇ KABİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ GİBİ

BMW İşletim Sistemi 9 ile güncellenen BMW Kavisli Ekran, yenilenen klima menfez tasarımı ve ambiyans aydınlatması içeren iç trimler, Veganza Deri Seçenekleri ile Spor Ön Koltuklar ve yeni vites seçici ile güncellenmiş kontrol paneli; aracın kokpitini konforlu bir alan haline getirerek sürücülere keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Tamamen dijital 10.25 inç gösterge ekranı ve yüksek çözünürlüklü 10.7 inç kontrol ekranı ile BMW Live Cockpit Plus ise sürücüye göre özelleştirilmiş teknolojik altyapısıyla sürüş kalitesini maksimuma taşıyor.

BMW KONFORDAN ÖDÜN VERMİYOR

M Sport tasarım paketliyle satışa sunulan Yeni BMW 120’de; olağanüstü yol koşullarında bile görüş açısını en iyi şekilde aydınlatarak sürüş güvenliğini artıran Adaptif LED Farlar, aktif park mesafe kontrolü ve geri sürüş asistanı ile dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştıran Park Asistanı ve sürüş güvenliğini üst düzeye taşıyan Sürüş Asistanı maksimum güvenlik sağlıyor. Ayrıca; Kablosuz Şarj Haznesi, İki Bölgeli Otomatik Klima, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafızalı Sürücü Koltuğu gibi konfor ve güvenlik odaklı birçok özellik aracın öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.

DESTEK SİSTEMLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

Opsiyonel olarak sunulan 360 derece görüş açısı sağlayan kamera sistemi, manevra asistanı ve gelişmiş geri sürüş asistanı ile park işlemini çok daha konforlu hale getiren Park Asistanı Professional, Yeni BMW 120 kullanıcılarına oldukça rahat bir park deneyimi sunuyor. 210 km/s hıza kadar aktif direksiyon müdahalesiyle aracı şeridin ortasında tutarak öndeki otomobil ile olan mesafeyi seçili ayara göre otomatik olarak yöneten Sürüş Asistanı Professional ise araçta opsiyonel olarak bulunan donanım özellikleri arasında dikkat çekiyor.