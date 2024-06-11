1.6 Litrelik BMW 520 sedan Türkiye’de!

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW'nin Business Sedan segmentinin dünyadaki öncü modeli 5 Serisi, Türkiye’ye özel 1.6 litre hacmindeki mild-hybrid benzinli motor seçeneği olan Yeni BMW 520i versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanıyor. BMW’ni Bul platformu üzerinden satışa sunulan araç 4.384.600 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

BMW’nin "The Power Of Choice" yaklaşımıyla aynı gövdede farklı motor seçenekleri sunan Yeni BMW 5 Serisi Sedan, içten yanmalı dizel ve elektrikli motor versiyonlarına ek olarak merakla beklenen mild-hybrid benzinli motor seçeneği ile Türkiye’de Ağustos ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Kaputunun altında dört silindirli, turbo beslemeli ve mild-hybrid teknolojisine sahip 1.6 litrelik içten yanmalı bir motora yer verilen Yeni BMW 520i Sedan toplamda 190 beygir maksimum güç ve 310 Nm tork üretiyor. Bu gücü arka tekerleklerine 8 ileri Steptronic şanzımanıyla aktaran Yeni BMW 520i Sedan, 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşıyor. Araç Türkiye’de Luxury Line ve M Sport tasarım paketleriyle tercih edilebiliyor.

MARKANIN YENİ TASARIM FELSEFESİ

Yeni BMW 520i Sedan, markanın imzası niteliğinde BMW Böbrek Izgaralarının modern yorumu ve dört bölümden oluşan farlarıyla ön görünümünü oluşturuyor. Otomobilin yan profili incelendiğinde ise markanın 1960’lı yılların başından beri neredeyse tüm BMW modellerine uyguladığı Hofmeister Kıvrımı ve bu detay üzerindeki model ismiyle dikkat çekiyor. Arka kısmı ise L formundaki krom çıtalarla bezenmiş ve yere paralel olarak konumlandırılmış stop lambalarıyla tamamlanıyor.

İç mekanda sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkan BMW, kavisli ekran ile kullanıcıları karşılıyor. 12,3 inç boyutundaki bilgi ekranını 14,9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı tamamlıyor.

Yeni BMW 7 Serisi ile birlikte tanıtılan BMW Interaction Bar, Yeni BMW 520i Sedan’da da araç içi kullanıcı deneyimini bir üst sınıfa çıkarıyor. Ambiyans aydınlatmayla birlikte inovatif bir kombinasyon oluşturan sistem, ön konsoldan kapı içlerine kadar uzanarak Yeni BMW 520i Sedan’ın içinde geçirilen süreyi daha eğlenceli kılıyor. Otomobilin yeniden tasarlanan direksiyonu düz alt kısmı ve üç kollu yapısıyla öne çıkıyor.

Direksiyon üzerinde yer alan düğmeler Yeni BMW 520i Sedan’da dokunmatik özelliği sayesinde bilgi ekranı, multimedya ayarları ve Head Up Display ekranını kolaylıkla yönetebiliyor. Konsolun ortasında yer alan yeni vites seçici paneli, ambiyans aydınlatması sayesinde araç içindeki premium havayı destekliyor.